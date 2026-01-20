  2. অর্থনীতি

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:৪৫ পিএম, ২০ জানুয়ারি ২০২৬
অর্থবছরের মাঝপথেই রাজস্ব ঘাটতি ৪৬ হাজার কোটি টাকা 
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড- এনবিআর ভবন/ ফাইল ছবি

অর্থবছরের মাঝপথেই বড় ঘাটতির মুখে পড়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে (জুলাই-ডিসেম্বর) লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় রাজস্ব আদায় কমেছে প্রায় ৪৬ হাজার কোটি টাকা।

এনবিআরের হিসাবে, আলোচ্য ছয় মাসে মোট রাজস্ব আদায় হয়েছে এক লাখ ৮৫ হাজার ২২৯ কোটি টাকা। একই সময়ে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল ২ লাখ ৩১ হাজার ২০৫ কোটি ৩৭ লাখ টাকা। ফলে ঘাটতির অঙ্ক দাঁড়িয়েছে ৪৫ হাজার ৯৭৬ কোটি ৩৭ লাখ টাকা। তবে পুরোনো চিত্র ঘাটলে রাজস্ব আহরণের চিত্র একেবারেই স্থবির নয়। আগের অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় রাজস্ব আদায়ে ১৪ দশমিক ১৯ শতাংশ বেড়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জুলাই-ডিসেম্বর সময়ে রাজস্ব আদায় হয়েছিল এক লাখ ৬২ হাজার ২০৯ কোটি ১২ লাখ টাকা।  

মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) এনবিআরের ওয়েবসাইটে রাজস্ব আদায়ের প্রতিবেদন দেওয়া হয়। প্রতিবেদন সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।

চলতি অর্থবছরের শুরুতে পুরো অর্থবছরে এনবিআরের রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৪ লাখ ৯৯ হাজার কোটি টাকা। পরে গত ১০ নভেম্বর বাজেট মনিটরিং ও সম্পদ কমিটি তা বাড়িয়ে ৫ লাখ ৫৪ হাজার কোটি টাকা নির্ধারণ করে। 

তবে প্রথম ৬ মাসে রাজস্ব ঘাটতির চিত্র তিন প্রধান খাতেই স্পষ্ট। গত ছয় মাসে আয়কর খাতে আদায় হয়েছে ৬১ হাজার ৮৭৫ কোটি ২০ লাখ টাকা, লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় ঘাটতি ২৩ হাজার ৫৩০ কোটি ২৫ লাখ টাকা। এ সময়ে আলোচ্য খাতে লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৮৫ হাজার ৪০৫ কোটি ৫২ লাখ টাকা।

আলোচ্য সময়ে শুল্ক বা কাস্টমস খাতে ৬৫ হাজার কোটি ৮৫ লাখ টাকার লক্ষ্যের বিপরীতে আদায় হয়েছে ৫২ হাজার ৮৬০ কোটি ৫৬ লাখ টাকা। এ সময়ে ঘাটতি ১২ হাজার ১৪০ কোটি ২৯ লাখ টাকা।

একই সময়ে ভ্যাট থেকে আদায় হয়েছে ৭০ হাজার ৪৯৩ কোটি ২৪ লাখ টাকা, যেখানে লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৮০ হাজার ৭৯৯ কোটি টাকা। ফলে ভ্যাটে ঘাটতি দাঁড়িয়েছে ১০ হাজার ৩০৫ কোটি ৭৬ লাখ টাকা। যদিও বিগত বছরের তুলনায় আলোচ্য সময়ে শুল্ক, আয়কর ও ভ্যাট থেকে যথাক্রমে প্রবৃদ্ধি ৬ দশমিক ৮১, ১৪ দশমিক ৬৭ ও ১৯ দশমিক ৯৭ শতাংশ।

একক মাস হিসেবেও ডিসেম্বরে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন হয়নি। আলোচ্য মাসে ৫১ হাজার ৩৬৬ কোটি ১২ লাখ টাকা রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে আদায় হয়েছে ৩৬ হাজার ১৯৫ কোটি টাকার রাজস্ব। ডিসেম্বর রাজস্ব আদায়ের প্রবৃদ্ধি ১০ দশমিক ২৫ শতাংশ।  

আলোচ্য মাসে গত বছরের তুলনায় শুল্ক, ভ্যাট ও আয়করে প্রবৃদ্ধি যথাক্রমে ১৩ দশমিক ৩৭, ১১ দশমিক ৩১ ও ৭ দশমিক ২৬ শতাংশ। ডিসেম্বরে ৯ হাজার ৯৫০ কোটি টাকার শুল্ক, ১২ হাজার ২৬১ কোটি টাকার ভ্যাট ও ১৩ হাজার ৯৮৪ কোটি টাকার আয়কর আদায় করে এনবিআর। 

রাজস্ব বোর্ড সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, সামগ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের গতি কম থাকায় রাজস্ব আদায় প্রত্যাশিত পর্যায়ে পৌঁছায়নি। তবে অর্থবছরের শেষ দিকে আমদানি ও কর পরিশোধের চাপ বাড়ে। ফলে এ সময়ে রাজস্ব আদায় বাড়ে।

এনবিআর চেয়ারম্যান মো. আবদুর রহমান খান জানান, রাজস্ব আয় বাড়াতে করের আওতা সম্প্রসারণ, কর পরিপালন বাড়ানো এবং অটোমেশন জোরদারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। 

