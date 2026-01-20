দুই মাসে দেশে আসবে ৩ লাখ ৫১ হাজার ৭০০ মেট্রিক টন এলপিজি
চলতি জানুয়ারি মাসে এক লাখ ৬৭ হাজার ৬০০ এবং ফেব্রুয়ারিতে এক লাখ ৮৪ হাজার ১০০ মেট্রিক টন এলপিজি আমদানি হবে দেশে। এই দুই মাস মিলিয়ে মোট তিন লাখ ৫১ হাজার ৭০০ মেট্রিক টন এলিপিজি আমদানি হবে।
মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) বিকেলে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে বিদ্যুৎ,জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খানের সঙ্গে জরুরি বৈঠকে এ তথ্য জানান এলপিজি আপারেটররা।
বৈঠকে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, নাভানা এলপিজি লিমিটেড জানুয়ারিতে ২ হাজার ৫০০ মেট্রিক টন ও ফেব্রুয়ারিতে ৩ হাজার মেট্রিক টন, টিএমএসএস এলপিজি লিমিটেড দুই মাসে ৩ হাজার ৩০০ মেট্রিক টন করে, এসকেএস এলপিজি ৫ হাজার মেট্রিক টন করে, বিএম এনার্জি (বিডি) লিমিটেড ১৬ হাজার ৫০০ ও ২০ হাজার মেট্রিক টন করে, পেট্রোম্যাক্স এলপিজি লিমিটেড দুই মাসে ১২ হাজার মেট্রিক টন করে, জেএমআই ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্যাস লিমিটেড জানুয়ারিতে ৯ হাজার মেট্রিক টন, ওমেরা পেট্রোলিয়াল লিমিটেড দুই মাসে ২৫ হাজার মেট্রিক টন করে, যমুনা স্পেসটেক জয়েন ভেঞ্চার লিমিটেড ২৭ হাজার ৫০০ ও ৪৪ হাজার দুই মাসে, লাফজ গ্যাস (বাংলাদেশ) লিমিটেড ১৬ হাজার মেট্রিক টন করে, ডেল্টা এলপিজি লিমিটেড দুই মাসে ৫ হাজার ৮০০ ও ১০ হাজার ৮০০ মেট্রিক টন করে, ইউনাইটেড অ্যাগাজ এলপিজি লিমিটেড ১৫ হাজার মেট্রিক টন করে, মেঘনা ফ্রেস এলপিজি লিমিটেড ৩০ হাজার মেট্রিক টন করে আমদানি করবে।
রমজানের আগেই এলপিজি সংকট কেটে যাবে বলে জ্বালানি উপদেষ্টাকে আশ্বস্ত করেন এলিপিজি অপারেটররা।
