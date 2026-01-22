তিন সপ্তাহে এলো সাড়ে ২৮ হাজার কোটি টাকার প্রবাসী আয়

তিন সপ্তাহে এলো সাড়ে ২৮ হাজার কোটি টাকার প্রবাসী আয়
চলতি জানুয়ারি মাসের প্রথম তিন সপ্তাহে ২৩৩ কোটি ১০ লাখ ডলারের রেমিট্যান্স বা প্রবাসী আয় পাঠিয়েছেন বিভিন্ন দেশে বসবাসরত বাংলাদেশিরা। প্রতি ডলার ১২২ টাকা হিসাবে দেশীয় মুদ্রায় যার পরিমাণ ২৮ হাজার ৪৩৮ কোটি টাকার বেশি।
বাংলাদেশ ব্যাংক সূত্র জানায়, এবার ২১ দিনে আসা এই রেমিট্যান্স গত বছরের একই সময়ের চেয়ে ৮২ কোটি ৭০ লাখ ডলার বেশি। গত জানুয়ারির প্রথম ২১ দিনে এসেছিল ১৫০ কোটি ৪০ লাখ ডলার। রেমিট্যান্স আসার এ ধারা অব্যাহত থাকলে মাস শেষে আবারও প্রবাসী আয়ে রেকর্ড গড়তে পারে বলে আশা করছেন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তারা।
এর আগে দেশের ইতিহাসে এক মাসে সর্বোচ্চ ৩২৯ কোটি ডলার রেমিট্যান্স আসার রেকর্ড রয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের মার্চ মাসে ঈদকে কেন্দ্র করে এসেছিল সেটি। এখন পর্যন্ত এটিই দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স আসার মাস। আর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রেকর্ডটিও ছিল গত বছরের মে মাসে। এসেছিল ২৯৭ কোটি ডলারের রেমিট্যান্স।
তবে সেই দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রেকর্ডটি ভেঙে দিয়েছে বিদায়ী বছরের ডিসেম্বর মাস। তখন প্রবাসী আয় পাওয়া গেছে ৩২২ কোটি ৬৭ লাখ ডলার বা প্রায় ৩৯ হাজার ৩৬৫ কোটি টাকা।
বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরে মাসভিত্তিক রেমিট্যান্স এসেছে- জুলাইয়ে ২৪৭ কোটি ৭৮ লাখ ডলার, আগস্টে ২৪২ কোটি ১৯ লাখ ডলার, সেপ্টেম্বরে ২৬৮ কোটি ৫৮ লাখ ডলার, অক্টোবরে ২৫৬ কোটি ৩৫ লাখ ডলার, নভেম্বরে ২৮৮ কোটি ৯৫ লাখ ডলার ও ডিসেম্বরে ৩২২ কোটি ৬৬ লাখ ডলার।
আগের ২০২৪-২৫ অর্থবছরে মোট রেমিট্যান্স দাঁড়ায় ৩০ দশমিক ৩৩ বিলিয়ন ডলার, যা আগের বছরের তুলনায় ২৬ দশমিক ৮ শতাংশ বেশি।
