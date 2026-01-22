  2. অর্থনীতি

বিডার রেমিট্যান্স অনুমোদন সেবা এখন পুরোপুরি অনলাইনে

প্রকাশিত: ০৭:৫৬ পিএম, ২২ জানুয়ারি ২০২৬
বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা)/ফাইল ছবি

বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) এখন থেকে অনলাইনের মাধ্যমে রেমিট্যান্স রেপ্যাট্রিয়েশন বা বিদেশে অর্থ প্রেরণের অনুমোদন দিচ্ছে। এই সেবার আওতায় রয়্যালটি, টেকনিক্যাল নলেজ, কারিগরি সহায়তা এবং ফ্র্যাঞ্চাইজ ফি’র মতো পেমেন্ট অনুমোদন করা হয়।

বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি)  বিডার জনসংযোগ দপ্তর এ তথ্য জানায়।

বিডা জানায়, আগে এই সেবাটি কেবল অফলাইনে পাওয়া যেত, কিন্তু এখন প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ফলে এটি পুরোপুরি অনলাইনে করা যাচ্ছে। বিনিয়োগকারীরা এখন ডিজিটালি আবেদন করতে পারবেন, আবেদন ট্র্যাক করতে পারবেন, ফি দিতে পারবেন এবং সার্ভিস লেভেল এগ্রিমেন্ট বাবদ ৭ কর্মদিবসের মধ্যে সময়াবদ্ধ সেবা পেতে পারবেন। 

এ বিষয়ে বিডার নির্বাহী চেয়ারম্যান আশিক চৌধুরী বলেন, রেমিট্যান্স অনুমোদনের পুরো প্রক্রিয়াকে ডিজিটাল, দ্রুত ও পরিবেশবান্ধব করার মাধ্যমে আমরা বিনিয়োগকারীদের জন্য আরও সহজ ও জবাবদিহিমূলক একটি সিস্টেম তৈরি করতে পেরেছি।  

তিনি আরও জানান, সরকারের বাংলা বিজ নামের একটি নতুন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম চালু হয়েছে, যা বিডা এবং অন্যান্য বিনিয়োগ সংস্থার ওএসএস পোর্টালগুলোর সেবা একত্রিত করছে। জাইকার সহযোগিতায় তৈরি এই প্ল্যাটফর্মে এই মাসের শেষ নাগাদ ২৫টির বেশি সেবা সরাসরি যুক্ত হলে, বিনিয়োগকারীদের জন্য প্রক্রিয়াগুলো আরও সহজ ও দ্রুত হবে।  remi

আশিক চৌধুরী বলেন,  বিডার ওএসএস-এ এখন মোট ১৪২টি সেবা অনলাইনে পাওয়া যাচ্ছে। নতুন এই সংযোজন ব্যবসা সহজীকরণ এবং বিনিয়োগ সহায়তার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে একটি বড় অগ্রগতি।

বিডা জানায়, এই প্রক্রিয়ার ডিজিটাল রূপান্তরে কারিগরি সহায়তা ও আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয় কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির (ইউএনডিপি) ট্রান্সফোরনেটিভ ইকনোমিক পলিসি প্রোগ্রাম (টিইপিপি-২) প্রকল্পের আওতাধীন রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালিটিক্স ইউনিট (আর লএইউ)। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে যুক্তরাজ্যের ফরেন, কমনওয়েলথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফিসের (এফসিডিও) অর্থায়নে।

