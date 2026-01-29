  2. অর্থনীতি

৫ ব্যাংক থেকে কেনা হলো আরও ৫৫ মিলিয়ন ডলার

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:৪৬ পিএম, ২৯ জানুয়ারি ২০২৬
ফাইল ছবি

দেশের পাঁচ বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে আরও ৫ কোটি ৫০ লাখ (৫৫ মিলিয়ন) মার্কিন ডলার কিনেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) কেনা এসব ডলারের বিনিময় হার ছিল ১২২ টাকা ৩০ পয়সা।

ডলার কেনার ক্ষেত্রে কাট–অফ হারও ১২২ টাকা ৩০ পয়সা ছিল। বাংলাদেশ ব্যাংকের এক বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়েছে।

এর আগে গত ২০ জানুয়ারি দুটি বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে ৪ কোটি ৫০ লাখ ডলার কিনেছিল বাংলাদেশ ব্যাংক। গত ১২ জানুয়ারি ১০টি বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে অতিরিক্ত আরও ৮ কোটি ১০ লাখ মার্কিন ডলার কেনা হয়েছিল। এসব ডলারের বিনিময় হার ছিল ১২২ টাকা ৩০ পয়সা।

গত ৬ জানুয়ারি ১৪টি ব্যাংক থেকে ২২ কোটি ৩৫ লাখ মার্কিন ডলার কেনে বাংলাদেশ ব্যাংক। এসব ডলারের বিনিময় হার ছিল ১২২ টাকা ৩০ পয়সা।

সর্বশেষ আজ বৃহস্পতিবার এসব ক্রয়ের ফলে শুধু চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে (জুলাই থেকে জানুয়ারির ২৯ তারিখ পর্যন্ত) মোট ক্রয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩৯৩ কোটি ৩৫ লাখ মার্কিন ডলার, যা ৩ দশমিক ৯৩ বিলিয়ন ডলারের বেশি।

বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র আরিফ হোসেন খান জানান, আজ মঙ্গলবার পাঁচ বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে মোট ৫৫ মিলিয়ন (৫ কোটি ৫০ লাখ) মার্কিন ডলার কেনা হয়েছে। প্রতি ডলারের বিনিময় হার ছিল ১২২.৩০ টাকা এবং কাট-অফ রেটও নির্ধারণ করা হয় ১২২.৩০ টাকা।

এর ফলে, নতুন বছরের (২০২৬) জানুয়ারি মাসে মোট ক্রয় দাঁড়াল ৭৯ কোটি ৮০ লাখ (৭৯৮ মিলিয়ন) মার্কিন ডলার। আর চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরে এ পর্যন্ত মোট কেনা হয়েছে ৩,৯৩৩.৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

ইএআর/এমকেআর

