  2. অর্থনীতি

আয়কর রিটার্ন দাখিলের সময় আরও এক মাস বাড়লো

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:৪১ পিএম, ২৯ জানুয়ারি ২০২৬
আয়কর রিটার্ন দাখিলের সময় আরও এক মাস বাড়লো
আয়কর রিটার্ন দাখিলের সময় আরও এক মাস বাড়িয়েছে এনবিআর

ক্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট এবং নির্বাচনি প্রচারসহ নানান দিক বিবেচনায় আয়কর রিটার্ন দাখিলের সময় আরও এক মাস বাড়িয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)।

বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) এ বিষয়ে বিশেষ আদেশ জারি করেছে এনবিআর।

এ আদেশের ফলে ব্যক্তি করদাতারা জরিমানা ছাড়া আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত রিটার্ন দাখিল করতে পারবেন। এর আগেও আয়কর রিটার্ন জমা দেওয়ার সময় দুই দফায় এক মাস করে বাড়ানো হয়েছিল।

আরও পড়ুন
ই-ভ্যাট সেবা সাময়িক বন্ধ, যুক্ত হচ্ছে নতুন ফিচার 
সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক নিয়ে গুজব-অপপ্রচার চলছে: গভর্নর 

আয়কর রিটার্ন জমা দেওয়ার শেষ দিন থাকে সাধারণত ৩০ নভেম্বর। কিন্তু প্রতিবছর একাধিকবার এই রিটার্ন জমা দেওয়ার মেয়াদ বাড়ায় এনবিআর।

jagonews24.com

আইন অনুযায়ী, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রিটার্ন জমা না দিলে করদাতাদের জরিমানা গুনতে হয় এবং তারা সরকার অনুমোদিত বিভিন্ন কর রেয়াত (রিবেট) সুবিধা থেকে বঞ্চিত হন।

এসএম/কেএসআর

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।