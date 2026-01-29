  2. রাজনীতি

শেরপুরে সংঘর্ষে জামায়াত নেতা নিহতের ঘটনায় এনসিপির মশাল মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:০২ পিএম, ২৯ জানুয়ারি ২০২৬
  বিএনপির সঙ্গে সংঘর্ষে শেরপুরে জামায়াত নেতা নিহতের ঘটনায় রাজধানীতে মশাল মিছিল করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)/ছবি: সংগৃহীত

বিএনপির সঙ্গে সংঘর্ষে শেরপুরের শ্রীবরদী উপজেলা জামায়াতের সেক্রেটারি মাওলানা রেজাউল করিম নিহতের ঘটনায় রাজধানীতে বিক্ষোভ ও মশাল মিছিল করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)।

বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে রাজধানীর বাংলামোটরে অবস্থিত দলটির অস্থায়ী কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে থেকে মিছিলটি বের হয়ে শাহবাগ মোড়ে এসে শেষ হয়। ঢাকা মহানগর দক্ষিণ শাখা এনসিপির আয়োজনে মিছিলে দলের কেন্দ্রীয় নেতারাও উপস্থিত ছিলেন।

এ সময় ‘গোলামি না আজাদি, আজাদি-আজাদি’, ‘অ্যাকশন টু একশন, ডাইরেক্ট অ্যাকশন’, ‘সন্ত্রাসীদের কালো হাত, ভেঙে দাও গুঁড়িয়ে দাও’—ইত্যাদি স্লোগান দিতে দেখা যায় নেতাকর্মীদের।

