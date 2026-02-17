সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংকের এমডি নাবিল মুস্তাফিজুর
পাঁচ ইসলামি ব্যাংক একীভূত করে গঠন করা রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক পিএলসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) হিসেবে নাবিল মুস্তাফিজুর রহমানকে নিয়োগ দিতে সম্মতি দিয়েছে সরকার। বর্তমানে তিনি ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক (ইউসিবি) পিএলসির অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এএমডি) হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।
অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ গত রোববার (১৫ ফেব্রুয়ারি) সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যানের কাছে পাঠানো এক চিঠিতে এ সম্মতির কথা জানায়। নাবিল মুস্তাফিজুর যোগদানের তারিখ থেকে তিন বছরের জন্য চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ পাবেন বলে চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে।
উপ-সচিব আফরোজা আক্তার রিবার সই করা চিঠিতে এ বিষয়ে ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরবর্তী কার্যক্রম নেওয়ার জন্য ব্যাংকের পর্ষদ চেয়ারম্যানকে অনুরোধ করা হয়।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউট (আইবিএ) থেকে স্নাতক নাবিল মুস্তাফিজুরের ব্যাংকিং খাতে ৩১ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে। তিনি ইউসিবিতে এএমডি হিসেবে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, ইসলামিক ব্যাংকিং ও ট্রানজেকশন ব্যাংকিং বিভাগের দায়িত্বে রয়েছেন।
এর আগে তিনি ব্র্যাক ব্যাংকে উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমডি) এবং হাবিব ব্যাংক লিমিটেডের বাংলাদেশে কান্ট্রি চিফ রিস্ক অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।
এক্সিম ব্যাংক, সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক, ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক, গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক ও ইউনিয়ন ব্যাংক- এই পাঁচ ব্যাংক একীভূত করে গঠিত হয়েছে সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক পিএলসি। প্রতিষ্ঠানটির অনুমোদিত মূলধন ৪০ হাজার কোটি টাকা এবং পরিশোধিত মূলধন ৩৫ হাজার কোটি টাকা। এর মধ্যে সরকার দিয়েছে ২০ হাজার কোটি টাকা এবং বাকি ১৫ হাজার কোটি টাকা আসবে আমানতকারীদের শেয়ার থেকে।
