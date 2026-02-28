বেলিয়া’র সভাপতি শফিউল সম্পাদক ইয়াদুল

বেলিয়া’র সভাপতি শফিউল সম্পাদক ইয়াদুল
বাংলাদেশের লিফট আমদানিকারকদের সংগঠন বাংলাদেশ এলিভেটর এসকেলেটরস অ্যান্ড লিফট ইম্পোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বেলিয়া) ২০২৬-২০২৮ মেয়াদের নতুন কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়েছে। এতে সভাপতি হয়েছেন শফিউল আলম উজ্জ্বল ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন ইয়াদুল হক।
শনিবার (২৮ ফেব্রুয়ারি) রাজধানীর কারওরান বাজারের বিটিএমসি ভবনের একটি রেস্তোরাঁয় এই কমিটি ঘোষণা করা হয়। এরপর সেখানে নবগঠিত কার্যকরী কমিটির পরিচিতি সভা ও সংগঠনের সদস্যদের মতবিনিময়ের পাশাপাশি ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।
অনুষ্ঠানে জানানো হয়, নতুন কার্যনির্বাহী কমিটি নির্বাচনের লক্ষ্যে নির্বাচন বোর্ডের ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী নির্বাচন কার্যক্রম সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়েছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ১৩টি পদের বিপরীতে একটি পূর্ণাঙ্গ প্যানেল বৈধভাবে মনোনয়নপত্র দাখিল করে। তবে ওই পদসমূহের বিপরীতে অন্য কোনো বৈধ মনোনয়নপত্র দাখিল না হওয়ায় নির্বাচন বোর্ড প্রার্থীদের বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ঘোষণা করেছে।
কমিটির অন্যরা হলেন সিনিয়র সহ-সভাপতি অচিন্ত কুমার বিশ্বাস, সহ-সভাপতি অসীম সরকার, অর্থ সম্পাদক এসএম মনির উজ্জামান মনির, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো. খালিদ হোসেন তরফদার। পরিচালক পদে নির্বাচিতরা হলেন মোহাম্মদ জাকিরুল হক, মো. নেয়ামুল হক, মো. লৎফর রহমান, ফারুক হোসেন, মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন, আহম্মদ আলী ও আরেফ আহমেদ।
নবনির্বাচিত কমিটির সভাপতি শফিউল আলম উজ্জ্বল বলেন, নতুন নেতৃত্বে সংগঠনের কার্যক্রম আরও সুসংগঠিত ও গতিশীল হবে। সদস্যদের স্বার্থ সংরক্ষণসহ লিফট শিল্প খাতের উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন তিনি।
এনএইচ/এমএমকে