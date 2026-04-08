  2. অর্থনীতি

২৭ হাজার টন অকটেন নিয়ে চট্টগ্রামে অয়েল ট্যাংকার ‘এমটি সেন্ট্রাল স্টার’

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১০:২৫ পিএম, ০৮ এপ্রিল ২০২৬
অয়েল ট্যাংকার ‘এমটি সেন্ট্রাল স্টার’/ছবি: সংগৃহীত

মালয়েশিয়া থেকে ২৭ হাজার টন অকটেন নিয়ে বাংলাদেশে এসেছে অয়েল ট্যাংকার ‘এমটি সেন্ট্রাল স্টার’। বুধবার (৮ এপ্রিল) রাত সাড়ে ৮টার দিকে জাহাজটি চট্টগ্রাম বন্দরের বহির্নোঙরে পৌঁছেছে।

জাহাজটি বৃহস্পতিবার (৯ এপ্রিল) সকালে পতেঙ্গার ডলফিন জেটিতে খালাসের জন্য বার্থিং করবে বলে জানিয়েছে জাহাজটির স্থানীয় এজেন্ট প্রাইড শিপিং লাইনস। জাহাজটি মার্শাল আইল্যান্ডের পতাকাবাহী।

বিষয়টি নিশ্চিত করে প্রাইড শিপিং লাইনসের ম্যানেজিং পার্টনার মো. নজরুল ইসলাম বুধবার রাতে জাগো নিউজকে বলেন, ‘এমটি সেন্ট্রাল স্টার’ এরইমধ্যে চট্টগ্রাম বন্দরের আউটারে পৌঁছেছে। জাহাজটিতে ২৭ হাজার টন অকটেন রয়েছে। জাহাজটি মালয়েশিয়া থেকে এসেছে। এটি বৃহস্পতিবার সকালে বার্থিং করার কথা রয়েছে।

বন্দর কর্তৃপক্ষের তথ্য অনুযায়ী, মার্চে জ্বালানি নিয়ে ৩৩টি জাহাজ ভিড়েছিল বন্দরে। তার মধ্যে ১৫টি জাহাজ বিভিন্ন ধরনের জ্বালানি তেল, এলএনজি (তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস) নিয়ে আটটি এবং এলপিজি (তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস) নিয়ে নয়টি জাহাজ এসেছিল।

এমডিআইএইচ/এএমএ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।