মাদরাসায়ও চালু হচ্ছে মেধাবৃত্তি, ৫ বিষয়ের ওপর পরীক্ষা ডিসেম্বরে

মাদরাসায়ও চালু হচ্ছে মেধাবৃত্তি, ৫ বিষয়ের ওপর পরীক্ষা ডিসেম্বরে
এবার দেশের সব ইবতেদায়ি মাদরাসায় মেধাবৃত্তি পরীক্ষা নেওয়া হবে। মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীন মাদরাসাগুলোর পঞ্চম শ্রেণিতে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের জন্য এ পরীক্ষা চালুর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আগামী ডিসেম্বর মাসে এ মেধাবৃত্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এ পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবে ৪০ শতাংশ শিক্ষার্থী।
বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ কামরুল আহসানের সই করা অফিস আদেশ থেকে এ তথ্য জানা গেছে। বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) দুপুরে অধ্যাপক ড. কামরুল আহসান জাগো নিউজকে এ আদেশের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।
আদেশে বলা হয়েছে, ২০২৫ সালের ইবতেদায়ি বৃত্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে আগামী ২১, ২২, ২৩, ২৪ ও ২৮ ডিসেম্বর। পরীক্ষাগুলো নেওয়া হবে পাঁচটি বিষয়ের ওপর। সেগুলো হলো- কোরআন মাজিদ ও আকাইদ-ফিকহ, আরবি (প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র), বাংলা, ইংরেজি এবং গণিত ও বিজ্ঞান। এর মধ্যে কোরআর মাজিদ ও আকাইদ-ফিকহ, আরবি প্রথম ও দ্বিতীয় এবং গণিত ও বিজ্ঞান সম্মিলিতভাবে হবে। প্রতিটি বিষয়ের জন্য বরাদ্দ নম্বর ১০০। সব মিলিয়ে নম্বর ৫০০।
মেধাবৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে কেবল বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের কোডভুক্ত স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদরাসা ও সংযুক্ত ইবতেদায়ি শাখাসমূহের শিক্ষার্থীরা। মাদরাসার পঞ্চম শ্রেণিতে অধ্যয়নরত মোট শিক্ষার্থীর মধ্যে সর্বোচ্চ ৪০ শতাংশ পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত সিলেবাস ও মানবণ্টন বোর্ড থেকে শিগগির প্রকাশ করা হবে।
এর আগে, গত ১৭ জুলাই সরাদেশের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বৃত্তি পরীক্ষা নেওয়ার বিষয়ে জানানো হয়। চলতি বছরের শেষে অর্থাৎ ডিসেম্বর মাসেই বৃত্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। পরীক্ষার সম্ভাব্য তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে ২১ থেকে ২৪ ডিসেম্বরের মধ্যে।
দীর্ঘ ১৬ বছর পর পুনরায় চালু হওয়া এ বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা প্রতি মাসে নির্ধারিত হারে বৃত্তি সুবিধা ও মাধ্যমিকপর্যায়ে ভর্তি প্রক্রিয়ায় অগ্রাধিকার পাবে।
