পিএসসিতে নতুন তিন সদস্য নিয়োগ

পিএসসিতে নতুন তিন সদস্য নিয়োগ
বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনে (পিএসসি) নতুন তিনজন সদস্য নিয়োগ দিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। বুধবার (২০ আগস্ট) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের পৃথক তিনটি প্রজ্ঞাপনে তাদের নিয়োগ দেওয়া হয়।
নিয়োগপ্রাপ্তরা হলেন-রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. এম আমজাদ হোসেন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ শাহীন চৌধুরী ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সাবেক সচিব ড. মো. মহিউদ্দিন।
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, সংবিধানের ১৩৮(১) অনুচ্ছেদে বর্ণিত ক্ষমতা বলে রাষ্ট্রপতি এ তিন কর্মকর্তাকে সদস্য পদে নিয়োগ করেছেন।
সংবিধানের ১৩৯(১) অনুচ্ছেদ অনুসারে তারা দায়িত্বভার গ্রহণের তারিখ থেকে পাঁচ বছর বা তাদের ৬৫ বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার মধ্যে যা আগে ঘটে, সেসময় পর্যন্ত তারা সরকারি কর্ম কমিশনের সদস্য পদে বহাল থাকবেন বলে প্রজ্ঞাপনে জানানো হয়েছে।
সরকারি কর্ম কমিশনের জনসংযোগ কর্মকর্তা এস এম মতিউর রহমান জানান, বর্তমানে পিএসসির সদস্য সংখ্যা ১৫ জন। নতুন তিনজনকে নিয়োগ এবং তারা শপথ নিয়ে যোগদান করলে এ সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াবে ১৮ জনে।
