সাত কলেজ ঘিরে ‘সংকট’
বিশ্ববিদ্যালয় চান না শিক্ষকরা, প্রতিবাদে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ
প্রস্তাবিত ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটিকে কেন্দ্র করে সাত কলেজের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে নতুন করে উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। শিক্ষকেরা নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরোধিতা করে আন্দোলনে নেমেছেন, এর প্রতিবাদে বিক্ষোভ করেছেন শিক্ষার্থীরা। তারা অবিলম্বে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির অধ্যাদেশ জারির দাবি জানিয়েছেন।
বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ঢাকা কলেজের শহীদ মিনারে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন শিক্ষার্থীরা। এ সময় তাদেরকে আন্দোলনে নামা শিক্ষকদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্লোগান দিতে শোনা যায়।
বিক্ষোভ মিছিলে শিক্ষার্থীরা ‘শিক্ষা না সিন্ডিকেট, শিক্ষা শিক্ষা’; ‘অধ্যাদেশ জারি করো, শিক্ষা সিন্ডিকেট মুক্ত করো’; ‘শিক্ষা নিয়ে টালবাহনা, চলবে না চলবে না’; ‘সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে ডাইরেক্ট অ্যাকশন’সহ বিভিন্ন স্লোগান দেন।
বিক্ষোভ সমাবেশে শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করেন, তাদের যৌক্তিক দাবির প্রেক্ষিতে ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর শিক্ষা ক্যাডার কর্মকর্তারা আন্দোলনে নেমেছেন। সরকারের পদক্ষেপের বিপরীতে আন্দোলনে নেমে তারা সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালা লঙ্ঘন করেছেন।
একই সঙ্গে ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করা শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে সরকারের কাছে দাবি জানান শিক্ষার্থীরা।
বিক্ষোভ-সমাবেশে ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠা আন্দোলনে সক্রিয় ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থী আবদুর রহমান বলেন, শিক্ষার্থীদের দীর্ঘদিনের আন্দোলনে সরকার ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছে। এখন এ বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার দ্বারপ্রান্তে। অধ্যাদেশ জারি হলেই এটি বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে স্বতন্ত্র কাঠামো পাবে। অথচ সেসময় কিছু শিক্ষা ক্যাডার কর্মকর্তা উসকানি দিচ্ছে। তারা চাকরির আচরণবিধি লঙ্ঘন করে রাস্তায় নামছে। শিক্ষার্থীরা তাদের এ অপতৎপরতা রুখে দেবে।
সরকারের কাছে দাবি জানিয়ে তিনি বলেন, অবিলম্বে ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির অধ্যাদেশ জারি করতে হবে। একই সঙ্গে যারা উসকানি দিয়ে মাঠে নামছেন, তাদের সরকারি চাকরিবিধি অনুযায়ী শাস্তির আওতায় আনতে হবে।
এর আগে বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটিকে স্বতন্ত্র কাঠামোয় নেওয়ার প্রতিবাদ জানিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) সামনে অবস্থান কর্মসূচি করেন সাত কলেজে কর্মরত শিক্ষা ক্যাডারের শিক্ষকরা। তারা সাত কলেজ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা কমিটির ব্যানারে এ কর্মসূচি করেন।
কমিটির আহ্বায়ক ও ইডেন মহিলা কলেজের অধ্যাপক মাহফিল আরা বেগম কর্মসূচিতে বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্তি থেকে সাত কলেজকে অব্যাহতি দেওয়ার পর একটি নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরুর প্রস্তুতি চলছিল। কিন্তু হঠাৎ পত্রপত্রিকার মাধ্যমে ‘ঢাকা সেন্ট্রাল বিশ্ববিদ্যালয়’ নামে নতুন কাঠামোর খবর জানানো হয়, যা কলেজগুলোর সক্ষমতা সংকোচন ও শতবর্ষের ঐতিহ্য ধ্বংসের আশঙ্কা সৃষ্টি করেছে।
তিনি আরও বলেন, এ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হলে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর পরিপন্থি হবে। নীতিতে যেখানে কলেজগুলোর অবকাঠামো, গ্রন্থাগার, ল্যাব উন্নয়ন এবং উচ্চশিক্ষা সম্প্রসারণের কথা বলা হয়েছে, সেখানে উল্টোভাবে এ প্রতিষ্ঠানগুলোকে সংকুচিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। এজন্য তারা অধিভুক্ত কলেজ চান, স্বতন্ত্র ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি চান না বলেও উল্লেখ করেন।
