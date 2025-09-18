  2. শিক্ষা

দফায় দফায় পেছানো এইচএসসির ফল প্রকাশ কবে?

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:২৬ পিএম, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
মোবাইলে এইচএসসির ফল দেখছেন শিক্ষার্থীরা/ফাইল ছবি

চলতি বছরের এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষায় অংশ নেন ১২ লাখেরও বেশি পরীক্ষার্থী। সংশোধিত রুটিন অনুযায়ী— ১৯ আগস্ট তাদের লিখিত পরীক্ষা শেষ হয়। এখন তারা ফলের অপেক্ষায়।

শিক্ষা বোর্ডগুলো বলছে, পাবলিক পরীক্ষা আইন অনুযায়ী— লিখিত পরীক্ষা শেষ হওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে ফল প্রকাশ করা হয়। সে লক্ষ্যে এখন ফল তৈরির কাজ চলছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই ফল প্রকাশ করা হবে। সে হিসাবে ১৮ অক্টোবরের মধ্যে ফল প্রকাশ করা হবে।

তবে ঢাকা বোর্ডের কর্মকর্তারা বলছেন, লিখিত পরীক্ষা পিছিয়ে গেলেও প্রথম প্রকাশিত রুটিন ধরে ৬০ দিনের মধ্যে ফল প্রস্তুতের কাজ করছেন তারা। অর্থাৎ ১৩ অক্টোবরের মধ্যেই ফল প্রকাশের চেষ্টা করা হবে।

জানা যায়, প্রথম প্রকাশিত রুটিন অনুযায়ী—গত ২৬ জুন এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষা শুরু হয়েছিল। ১৩ আগস্ট পরীক্ষা শেষ হওয়ার কথা ছিল। তবে কয়েকটি বিষয়ের পরীক্ষা স্থগিতের পর পুনরায় সূচি প্রকাশ করায় পরীক্ষা শেষ হতে কিছুটা দেরি হয়।

জানতে চাইলে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অধ্যাপক এস এম কামাল উদ্দিন হায়দার জাগো নিউজকে বলেন, পরীক্ষা শেষ হওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে ফল দেওয়ার নিয়ম। তবে এর আগেও ফল প্রকাশ করা হতে পারে। কাজ শেষ হলেই আমরা ফল প্রকাশ করবো।

অধ্যাপক এস এম কামাল উদ্দিন হায়দার বলেন, এইচএসসির ফল প্রকাশের তারিখ নিয়ে আমরা এখনো কোনো সিদ্ধান্ত নিইনি। মন্ত্রণালয় বা কোনো পক্ষের সঙ্গে আলোচনা হয়নি। তিনবার পরীক্ষা পিছিয়েছে। এতে খাতা মূল্যায়নে শেষ করতেও দেরি হবে। তবে ফল প্রকাশে যথাসাধ্য কম সময় নেওয়া হবে।

এবার ১১টি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষায় অংশ নিতে ফরম পূরণ করেন ১২ লাখ ৫১ হাজার ১১১ শিক্ষার্থী। তাদের মধ্যে ৬ লাখ ১৮ হাজার ১৫ ছাত্র এবং ৬ লাখ ৩৩ হাজার ৯৬ ছাত্রী। সারাদেশে ২ হাজার ৭৯৭টি কেন্দ্রে পরীক্ষা হয়।

তবে এ পরীক্ষায় প্রায় ২৭ হাজার শিক্ষার্থী অনুপস্থিত ছিলেন। ফলে ফলাফলের অপেক্ষায় রয়েছেন মূলত সোয়া ১২ লাখের মতো এইচএসসি পরীক্ষার্থী।

