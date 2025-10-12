মঙ্গলবার থেকে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের ক্লাস বর্জন
মূল বেতনের ওপর ২০ শতাংশ হারে বাড়িভাড়ার প্রজ্ঞাপন জারি না করায় মঙ্গলবার (১২ অক্টোবর) ক্লাস বর্জনের ঘোষণা দিয়েছেন দেশের সব বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্ত শিক্ষকরা।
রোববার (১২ অক্টোবর) দুপুর পৌনে ১টার দিকে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে শিক্ষকদের অবস্থান কর্মসূচি থেকে এ ঘোষণা দেন এমপিওভুক্ত শিক্ষা জাতীয়করণপ্রত্যাশী জোটের সদস্যসচিব অধ্যক্ষ দেলোয়ার হোসেন আজিজী।
এর আগে বেলা ১১টার দিকে শিক্ষকদের ১৩ সদস্যের প্রতিনিধিদল সচিবালয়ে যান। সেখানে অর্থ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে তাদের বৈঠক করার কথা ছিল।
সচিবালয় থেকে বেরিয়ে শিক্ষক নেতারা কর্মসূচিস্থলে এসে এ ঘোষণা দেন। তারা জানান, অর্থ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক ফলপ্রসূ হয়নি। তবে অর্থ মন্ত্রণালয়ের কোন কর্মকর্তাদের সঙ্গে তাদের বৈঠক হয়েছে, তা তাৎক্ষণিক জানা যায়নি।
