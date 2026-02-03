ঢাকা-১৩
জেনেভা ক্যাম্পে নামাজ শেষে নির্বাচনি গণসংযোগ করেছেন ববি হাজ্জাজ
রাজধানীর মোহাম্মদপুরের জেনেভা ক্যাম্প এলাকায় নির্বাচনি গণসংযোগ করেছেন ঢাকা-১৩ আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী ববি হাজ্জাজ।
মঙ্গলবার (৩ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যায় স্থানীয় আল বশির জামে মসজিদে মাগরিবের নামাজ আদায় শেষে সেখানকার সাধারণ জনগণের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন তিনি।
এসময় বিএনপির কর্মী-সমর্থকরা প্রচারণায় অংশ নেন এবং ধানের শীষের প্রার্থীর পক্ষে বিভিন্ন স্লোগান দেন। তারা এলাকাবাসীর কাছে ভোট ও দোয়া চেয়ে লিফলেট বিতরণ করেন।
জেনেভা ক্যাম্প এলাকায় গণসংযোগ শেষ করে ক্যাম্প মার্কেটে এশার নামাজ আদায় করে প্রচারণা চালানোর কথা রয়েছে ববি হাজ্জাজের।
ঢাকা-১৩ আসনে দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে ভোটার সংখ্যা ছিল ৩ লাখ ৯৫ হাজার ৪৩৬ জন। আসন্ন ত্রয়োদশ নির্বাচনে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪ লাখ ৮ হাজার ৭৯১ জনে। এ হিসাবে ভোটার বেড়েছে ১৩ হাজার ৩৫৫ জন।
