শবে বরাত উপলক্ষে জায়েদ খানের প্রার্থনা

শবে বরাত উপলক্ষে জায়েদ খানের প্রার্থনা
পবিত্র শবে বরাত উপলক্ষে ভক্ত-অনুরাগীদের সঙ্গে প্রার্থনায় শামিল হলেন ঢালিউডের আলোচিত অভিনেতা জায়েদ খান। এই মহিমান্বিত রাতকে ঘিরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি ধর্মীয় বার্তা শেয়ার করেছেন তিনি।
নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক অ্যাকাউন্টে দেওয়া স্ট্যাটাসে জায়েদ খান লেখেন,‘আজ পবিত্র শবে বরাত। গুনাহ মাফ ও ভাগ্যলিপি মহিমান্বিত রাত। এই রাতে আল্লাহ অভিশপ্ত শ্রেণির গুনাহ বাদে সমগ্র মানুষের গুনাহ ক্ষমা করে দেন। হে আল্লাহ আপনি আমাদের সবাইকে ক্ষমা করে দিন। আমীন।’
অভিনেতার এই পোস্টটি মুহূর্তেই ভক্তদের নজর কাড়ে। অনেকেই তার স্ট্যাটাসে মন্তব্য করে আমিন লিখে দোয়া ও শুভেচ্ছা জানান। কেউ কেউ পবিত্র এই রাতের তাৎপর্য তুলে ধরে সবাইকে বেশি বেশি ইবাদত-বন্দেগি করার আহ্বানও জানিয়েছেন।
প্রতি বছর শবে বরাত মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের কাছে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ একটি রাত হিসেবে পালিত হয়। এ রাতে নফল নামাজ, কোরআন তিলাওয়াত ও দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহর রহমত ও ক্ষমা কামনা করেন ধর্মপ্রাণ মুসল্লিরা।
তারকাদের মাঝেও এই রাত ঘিরে ধর্মীয় অনুভূতির প্রকাশ দেখা যায়। সেই ধারাবাহিকতায় জায়েদ খানের এই বার্তাও ভক্তদের মাঝে ইতিবাচক সাড়া ফেলেছে।
এমএমএফ