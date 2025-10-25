এক সপ্তাহ ধরে নিখোঁজ মাদরাসা শিক্ষক আব্দুল কাদের
রাজধানীর শনির আখড়ার বাসিন্দা ও বরগুনা দারুল কোরআন মাদরাসার শিক্ষক মো. আব্দুল কাদের (৩১) এক সপ্তাহ ধরে নিখোঁজ।
গত ১৮ অক্টোবর দুপুরের দিকে শনিরআখড়া এলাকা থেকে নিখোঁজ হন তিনি। এরপর থেকে তাকে খুঁজে পাচ্ছে না পরিবার।
এদিকে, ঘটনার দুই দিন পর গত ২১ অক্টোবর যাত্রাবাড়ী থানায় তার সন্ধান চেয়ে সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করে পরিবার। জিডি নাম্বার ২৩৭১।
যাত্রাবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. কামারুজ্জামান জিডির তথ্য জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় সাধারণ ডায়েরি করেছে। আমরা তার সন্ধানে কাজ করছি।
জিডির তথ্যানুযায়ী, আব্দুল কাদেরের বাবার নাম মো. আব্দুল মালেক মুন্সী। তার উচ্চতা প্রায় ৫ ফুট ৫ ইঞ্চি এবং গায়ের রং শ্যামলা। নিখোঁজের সময় তার পরনে ছিল সাদা পাঞ্জাবি ও সাদা পায়জামা।
কেউ তার সন্ধান পেলে 01819341026 (ছোট ভাই ইব্রাহীম খলিল) নম্বরে কল দিয়ে পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগের অনুরোধ জানানো হয়েছে।
