রাজউক উত্তরা মডেল কলেজে ভর্তির সময়সূচি প্রকাশিত

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০২:৩৬ পিএম, ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫
রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ছবি: কলেজের ফেসবুক পেজ থেকে নেওয়া

২০২৬ শিক্ষাবর্ষে রাজউক উত্তরা মডেল কলেজে ষষ্ঠ ও নবম (বিজ্ঞান) শ্রেণিতে ভর্তি সংক্রান্ত সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত বিশেষ এই প্রতিষ্ঠানটির ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন হবে কেন্দ্রীয় ডিজিটাল লটারির মাধ্যমে নির্বাচিত ও অপেক্ষমাণ শিক্ষার্থীদের জন্য।

সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) কলেজ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, লটারিতে নির্বাচিত ও অপেক্ষমাণ তালিকাভুক্ত শিক্ষার্থীদের কলেজের ওয়েবসাইট www.rajukcollege.edu.bd -এ ভর্তি ফরম পূরণ করে প্রিন্টকপি ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ সরাসরি কলেজে উপস্থিত হয়ে ভর্তি পূর্ব যাচাই সম্পন্ন করতে হবে। শিক্ষার্থীদের সঙ্গে তাদের বাবা-মাকেও উপস্থিত থাকতে হবে। নির্ধারিত তারিখে উপস্থিত হতে ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীর মনোনয়ন বাতিল বলে গণ্য হবে এবং পরবর্তীতে কোনো আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না।

ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি সময়সূচি

লটারিতে নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের সিরিয়াল অনুযায়ী ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ (বুধবার) ও ১ জানুয়ারি ২০২৬ (বৃহস্পতিবার) সকাল ৯টা থেকে দুপুর ২টার মধ্যে উপস্থিত থাকতে হবে।

শূন্য আসন থাকা সাপেক্ষে লটারিতে অপেক্ষমাণ-১ তালিকায় থাকা শিক্ষার্থীদের সিরিয়াল অনুযায়ী ৪ জানুয়ারি ২০২৬ (রবিবার) সকাল ৯টার মধ্যে উপস্থিত থাকতে হবে।

এরপরও আসন শূন্য থাকলে লটারিতে অপেক্ষমাণ-২ তালিকায় থাকা শিক্ষার্থীদের সিরিয়াল অনুযায়ী ৫ জানুয়ারি ২০২৬ (সোমবার), সকাল ৯টার মধ্যে উপস্থিত থাকতে হবে।

নবম শ্রেণিতে (বিজ্ঞান) ভর্তি সময়সূচি

লটারিতে নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের সিরিয়াল অনুযায়ী ৪ জানুয়ারি ২০২৬ (রবিবার) ও ৫ জানুয়ারি ২০২৬ (সোমবার) সকাল ৯টা থেকে দুপুর ২টার মধ্যে উপস্থিত থাকতে হবে।

শূন্য আসন থাকা সাপেক্ষে লটারিতে অপেক্ষমাণ-১ তালিকায় থাকা শিক্ষার্থীদের সিরিয়াল অনুযায়ী ৬ জানুয়ারি ২০২৬ (মঙ্গলবার) সকাল ৯টার মধ্যে উপস্থিত থাকতে হবে।

এরপরও আসন শূন্য থাকলে লটারিতে অপেক্ষমাণ-২ তালিকায় থাকা শিক্ষার্থীদের সিরিয়াল অনুযায়ী ৭ জানুয়ারি ২০২৬ (বুধবার) সকাল ৯টার মধ্যে উপস্থিত থাকতে হবে।

ভর্তিতে যেসব কাগজপত্র প্রয়োজন

ভর্তি যাচাইয়ের সময় শিক্ষার্থীদের নিম্নলিখিত কাগজপত্রের মূলকপি এবং ফটোকপি সঙ্গে আনতে হবে:

১. মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরে বেসরকারি বিদ্যালয়সমূহে ভর্তির আবেদন-২০২৬-এর কপি।

২. কলেজ ওয়েবসাইটে পূরণকৃত ভর্তি ফরমের প্রিন্ট কপি।

৩. প্রাপ্ত ফলাফলের প্রিন্ট কপি।

৪. সদ্য তোলা তিন কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত কপি।

৫. স্ব স্ব প্রতিষ্ঠান থেকে ২০২৫ সালের পঞ্চম (ষষ্ঠ শ্রেণির জন্য) ও অষ্টম (নবম শ্রেণির জন্য) শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণের মার্কশিট, টেবুলেশনশিট ও প্রশংসাপত্র।

৬. নবম শ্রেণির ক্ষেত্রে অষ্টম শ্রেণির eSIF-এর তালিকার ফটোকপি।

৭. শিক্ষার্থীর অনলাইন ভেরিফাইড কপিসহ জন্মসনদ।

৮. শিক্ষার্থীর বাবা ও মায়ের জাতীয় পরিচয়পত্র।

৯. শিক্ষার্থীর বাবা/মায়ের আয়ের পক্ষে সনদ।

১০. শিক্ষার্থীর বাবা/মায়ের চাকরির সনদপত্র/ব্যবসায়িক সনদ।

১১. মুক্তিযোদ্ধা কোটার (FQ) ক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট থেকে মুক্তিযোদ্ধার প্রমাণস্বরূপ মুক্তিযোদ্ধার তালিকার প্রিন্ট কপি এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাময়িক সনদের ফটোকপি এবং গেজেটের ফটোকপি সত্যায়িত কপি।

১২. সহোদর/সহোদরা বা যমজ ভাই-বোন কোটায় নির্বাচিত/অপেক্ষমাণ তালিকার শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে রাজউক উত্তরা মডেল কলেজে অধ্যয়নরত সহোদর/সহোদরা বা যমজ ভাই-বোনের স্টুডেন্ট আইডি কার্ড ও ডিসেম্বর ২০২৫ মাসের বেতন পরিশোধের কপি।

১৩. ক্যাচমেন্ট এরিয়া কোটায় নির্বাচিত/অপেক্ষমাণ তালিকার শিক্ষার্থীদের বাবা/মায়ের নামে বাড়ি/ফ্ল্যাটের হোল্ডিং ট্যাক্স (ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন) জমা দানের রশিদের ফটোকপি এবং বিদ্যুৎ বিলের ফটোকপি/গ্যাস বিলের ফটোকপি/ভাড়াটিয়ার ক্ষেত্রে বাসা ভাড়ার চুক্তিপত্রের মূলকপি ও ফটোকপি এবং উক্ত বাড়ি বা ফ্ল্যাটের বিদ্যুৎ বিলের ফটোকপি।

১৪. শিক্ষা কোটায় নির্বাচিত/অপেক্ষমাণ তালিকার শিক্ষার্থীদের বাবা/মায়ের {শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থায় (নীতিমালায় বর্ণিত তালিকা) কর্মরত} মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক প্রত্যয়নপত্র দাখিল করতে হবে।

১৫. অন্যান্য কোটায় নির্বাচিতদের কোটার স্বপক্ষে প্রয়োজনীয় সনদ দাখিল করতে হবে।

কলেজ কর্তৃপক্ষ শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের নির্ধারিত সময়সূচি কঠোরভাবে অনুসরণ করার আহ্বান জানিয়েছে।

