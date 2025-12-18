  2. শিক্ষা

আন্তর্জাতিক গণিত প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের ৩ সোনা জয়

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:৪১ এএম, ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫
আন্তর্জাতিক গণিত প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের ৩ সোনা জয়
সোনার পদক পাওয়া তিন শিক্ষার্থী

বাংলাদেশের তিন শিক্ষার্থী আন্তর্জাতিক গণিত প্রতিযোগিতায় তিনটি সোনার পদক জিতেছেন। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যতম বড় মঞ্চে হওয়া এই আসরে অংশ নিয়ে তারা শীর্ষস্থান অর্জন করেছেন।

ক্যাম্বোডিয়ায় আয়োজিত ‘অ্যাংকর ম্যাথেমেটিক্স কম্পিটিশন ২০২৫’-এ সোনার পদক পাওয়া শিক্ষার্থীরা হলেন কিঞ্জল নাগ দিব্য, আজফার আমিন ইলহাম ও সত্ত্বিক শেখর মণ্ডল।

কিঞ্জল ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়েন, আর আজফার ও সত্ত্বিক সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থী।

তিনজনই ঢাকার সেন্ট যোসেফ ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের শিক্ষার্থী। এবারের প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ থেকে এই তিনজনই অংশ নেওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। বিশ্বের ২৫টি দেশের বিভিন্ন গ্রেডের শিক্ষার্থীরা এবারের আসরে অংশ নেন।

তিন ধাপে অনুষ্ঠিত এই আন্তর্জাতিক গণিত প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্ব আয়োজন করা হয় ক্যাম্বোডিয়ার রাজধানী নম পেন-এ অবস্থিত ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি অফ ক্যাম্বোডিয়ায়।

এই প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের বিষয়টির সমন্বয় করেছে প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষামূলক প্ল্যাটফর্ম ইন্টারন্যাশনাল অলিম্পিয়াড বাংলাদেশ। প্ল্যাটফর্মটি অনলাইন নিবন্ধন, বাছাই পরীক্ষা, প্রশিক্ষণ ও আন্তর্জাতিক আয়োজকদের সঙ্গে যোগাযোগের কাজ করে থাকে।

সমন্বয়ক প্ল্যাটফর্মটি বলছে, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের প্রস্তুতি ও নির্বাচন প্রক্রিয়া পরিচালনা করায় আন্তর্জাতিক মানের প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া সহজ হচ্ছে।

সঠিক দিকনির্দেশনা পেলে দেশের শিক্ষার্থীরা যে বিশ্বমঞ্চে প্রতিযোগিতা করতে পারে, এই ফলাফল তার প্রমাণ।

টিটি/এএমএ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।