শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শীতকালীন অবকাশ শুরু, কোথায় কতদিন ছুটি

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শীতকালীন অবকাশ শুরু, কোথায় কতদিন ছুটি
শীতকালীন অবকাশসহ একাধিক ছুটি মিলিয়ে বছরের শেষ মাসে ছুটিতে যাচ্ছে সবধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শুরু করে কলেজ, মাদরাসা ও কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে ভিন্ন ভিন্ন দিনে এ ছুটি শুরু হবে। তবে ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস পালনের জন্য শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের প্রতিষ্ঠানে উপস্থিত থাকার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কত দিন ছুটি
প্রাথমিক বিদ্যালয়: বিদ্যালয় প্রধানের হাতে থাকা তিন দিনের ছুটিসহ ২০২৫ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মোট ছুটি ছিল ৭৮ দিন। শীতকালীন অবকাশ, বিজয় দিবস ও যিশুখ্রিস্টের জন্মদিন উপলক্ষে ডিসেম্বরের এ লম্বা ছুটির মাধ্যমে তা শেষ হতে চলেছে।
প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১১ ডিসেম্বর থেকে ছুটি শুরু হওয়ার কথা থাকলেও শিক্ষকদের সাম্প্রতিক আন্দোলনের কারণে যেসব বিদ্যালয়ে নির্ধারিত সময়ে বার্ষিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি, সেসব বিদ্যালয়ে ১১ থেকে ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত (শুক্র ও শনিবার ছাড়া ৩ দিন) ছুটি বাতিল করা হয়েছে। ফলে অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছুটি ১৬ ডিসেম্বর থেকে শুরু হয়ে ২৫ ডিসেম্বর শেষ হবে।
এদিকে, ২০২৫ সালের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মেধা যাচাই পরীক্ষা আগামী ২১ থেকে ২৪ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।
মাধ্যমিক বিদ্যালয়: মাধ্যমিকের ছুটির তালিকা অনুযায়ী, ১৪ ডিসেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে ২০২৫ সালের শেষ ছুটি, যা শেষ হবে ২৮ ডিসেম্বর। যদিও এর আগে ১২ ও ১৩ ডিসেম্বর (শুক্র ও শনিবার) সাপ্তাহিক বন্ধ থাকবে। ছুটি শেষে আগামী ২৮ ডিসেম্বর থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত অষ্টম শ্রেণির বৃত্তি পরীক্ষা শুরু হবে। বিজয় দিবস উপলক্ষে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আসার নির্দেশনা রয়েছে।
সরকারি-বেসরকারি কলেজ: দেশের সরকারি-বেসরকারি কলেজগুলোতেও ছুটি শুরু হবে ১৪ ডিসেম্বর, যা শেষ হবে ২৮ ডিসেম্বর। এর আগের দুদিন সাপ্তাহিক ছুটি থাকবে। কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরাও মহান বিজয় দিবস পালনে প্রতিষ্ঠানে আসবেন।
মাদরাসা ও কারিগরি: কারিগরি ও মাদরাসা শিক্ষার ছুটির তালিকা অনুযায়ী, দেশের সরকারি-বেসরকারি (স্বতন্ত্র, এবতেদায়ি, দাখিল, আলিম, ফাজিল ও কামিল) মাদ্রাসাগুলোতে ১৪ ডিসেম্বর থেকে ছুটি শুরু হবে এবং মাদ্রাসা খুলবে ২৮ ডিসেম্বর। এর আগের দুদিন (১২ ও ১৩ ডিসেম্বর) সাপ্তাহিক ছুটি পাবেন তারা। তবে ছুটির মধ্যে মাদরাসায়ও দুই স্তরে বৃত্তি পরীক্ষা রয়েছে।
