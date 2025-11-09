২১ ঘণ্টা পর প্রাথমিকের ৫ শিক্ষককে ছেড়ে দিলো পুলিশ

২১ ঘণ্টা পর প্রাথমিকের ৫ শিক্ষককে ছেড়ে দিলো পুলিশ
রাজধানীর শাহবাগ থেকে আটক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আন্দোলনরত ৫ জন সহকারী শিক্ষককে ছেড়ে দিয়েছে পুলিশ। রোববার (৯ নভেম্বর) দুপুর ১টার দিকে প্রায় সব ২১ ঘণ্টা পর তাদের ছেড়ে দেয় শাহবাগ থানা পুলিশ।
পুলিশের হেফাজত থেকে মুক্ত শিক্ষকরা হলেন- জয়পুরহাটের সহকারী শিক্ষক ও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক ১০ম গ্রেড বাস্তবায়ন সমন্বয় পরিষদের সমন্বয়ক মু. মাহবুবুর রহমান, পটুয়াখালীর নজরুল ইসলাম লিটন, জয়পুরহাটের আক্কেলপুরের আব্দুল কাদের, ধামরাইয়ের শরিফুল ইসলাম ও কুমিল্লার সোহেল রানা।
প্রাথমিক শিক্ষক দাবি বাস্তবায়ন পরিষদের সদস্য সায়েদুর রহমান আকন্দের জিম্মায় তাদের মুক্তি দেওয়া হয়। জিম্মানামায় উল্লেখ করা হয়েছে, জিজ্ঞাসাবাদ শেষে ৫ জন শিক্ষককে জিম্মায় মুক্তি দেওয়া হলো।
এর আগে শনিবার বিকেল ৪টার দিকে রাজধানীর শাহবাগ মোড়ে প্রাথমিক শিক্ষকদের কলম সমর্পণ কর্মসূচি থেকে তাদের আটক করে পুলিশ।
