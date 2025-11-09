দুই উপদেষ্টার পদত্যাগ দাবি শিক্ষকদের
রাজধানীর শাহবাগে শিক্ষকদের ওপর সাউন্ড গ্রেনেড, টিয়ারশেল নিক্ষেপ এবং লাঠিপেটায় শতাধিক শিক্ষক আহত হয়েছেন। এ ঘটনায় স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা উপদেষ্টার পদত্যাগের দাবি জানিয়েছেন প্রাথমিকের সহকারী শিক্ষকরা।
রোববার (৯ নভেম্বর) প্রাথমিক শিক্ষক দাবি বাস্তবায়ন পরিষদের পক্ষ থেকে এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। শিক্ষক নেতা মোহাম্মদ শামছুদ্দীন মাসুদ এ তথ্য জানিয়েছেন।
এদিকে, শাহবাগ থানায় আটক রাখা হয়েছে প্রাথমিক শিক্ষক দাবি বাস্তবায়ন পরিষদের অন্যতম নেতা মুহ. মাহবুবর রহমান, মো. আব্দুল কাদের, মো. নুরুল ইসলাম (লিটন), মো. শরিফুল ইসলাম ও মো. সোহেলকে।
থানা থেকে মাহবুবর রহমান জাগো নিউজকে জানান, কোনো কারণ ছাড়াই প্রায় ১৯ ঘণ্টা আমাদের থানায় আটক রাখা হয়েছে। এ বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তিনি।
অন্যদিকে, দশম গ্রেডসহ ৩ দফা দাবিতে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে প্রাথমিক শিক্ষকরা দ্বিতীয় দিনের মতো অবস্থান কর্মসূচি পালন করছেন। একই সঙ্গে সারাদেশের সব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কর্মবিরতি চলছে। দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত অবস্থান ও কর্মবিরতি কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন শিক্ষকরা।
