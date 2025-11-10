  2. শিক্ষা

শিক্ষার্থী বিনিময় চালু

জাপানি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির সমঝোতা সই

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৩:৩৭ পিএম, ১০ নভেম্বর ২০২৫
জাপানের ওকায়ামা শোকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর/ছবি: সংগৃহীত

শিক্ষার্থী বিনিময় কর্মসূচি চালুর লক্ষ্যে জাপানের ওকায়ামা শোকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি।

সোমবার (১০ নভেম্বর) ওকায়ামাতে এ সমঝোতা সই করা হয় বলে সরকারি এক তথ্য বিবরণীতে জানানো হয়েছে।

বিবরণী অনুযায়ী, ওকায়ামা শোকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে প্রতিষ্ঠানটির প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক আকিও ইজিরি এবং ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির পক্ষে উপ-উপাচার্য ড. আসিক মোসাদ্দিক এ সমঝোতায় স্বাক্ষর করেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জাপানে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মো. দাউদ আলী। তিনি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের কূটনৈতিক ও শিক্ষাগত তাৎপর্য তুলে ধরেন।

বর্তমানে ওকায়ামা শোকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে চীনের ৬০টি এবং দক্ষিণ কোরিয়ার তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী বিনিময় কর্মসূচি রয়েছে। পাশাপাশি ভিয়েতনাম ও থাইল্যান্ডের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে নতুন অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া চলছে।

সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের মাধ্যমে দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে পারস্পরিক শিক্ষার্থী বিনিময়, সাংস্কৃতিক সহযোগিতা, যৌথ গবেষণা ও শিক্ষাখাতে সহযোগিতা আরও জোরদার হবে। পাশাপাশি স্নাতক তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ষে জাপানের শোকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করার সুযোগ সৃষ্টি হবে। এর ফলে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য জাপানে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে।

