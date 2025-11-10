শিক্ষার্থী বিনিময় চালু
জাপানি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির সমঝোতা সই
শিক্ষার্থী বিনিময় কর্মসূচি চালুর লক্ষ্যে জাপানের ওকায়ামা শোকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি।
সোমবার (১০ নভেম্বর) ওকায়ামাতে এ সমঝোতা সই করা হয় বলে সরকারি এক তথ্য বিবরণীতে জানানো হয়েছে।
বিবরণী অনুযায়ী, ওকায়ামা শোকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে প্রতিষ্ঠানটির প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক আকিও ইজিরি এবং ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির পক্ষে উপ-উপাচার্য ড. আসিক মোসাদ্দিক এ সমঝোতায় স্বাক্ষর করেন।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জাপানে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মো. দাউদ আলী। তিনি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের কূটনৈতিক ও শিক্ষাগত তাৎপর্য তুলে ধরেন।
বর্তমানে ওকায়ামা শোকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে চীনের ৬০টি এবং দক্ষিণ কোরিয়ার তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী বিনিময় কর্মসূচি রয়েছে। পাশাপাশি ভিয়েতনাম ও থাইল্যান্ডের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে নতুন অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া চলছে।
সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের মাধ্যমে দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে পারস্পরিক শিক্ষার্থী বিনিময়, সাংস্কৃতিক সহযোগিতা, যৌথ গবেষণা ও শিক্ষাখাতে সহযোগিতা আরও জোরদার হবে। পাশাপাশি স্নাতক তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ষে জাপানের শোকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করার সুযোগ সৃষ্টি হবে। এর ফলে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য জাপানে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে।
