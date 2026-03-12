  2. আন্তর্জাতিক

মার্কিন রণতরী ইউএসএস জেরাল্ড ফোর্ডে আগুন, দুই সেনা আহত

প্রকাশিত: ১০:৫০ পিএম, ১২ মার্চ ২০২৬
মার্কিন রণতরী ইউএসএস জেরাল্ড ফোর্ড/ ফাইল ছবি: উইকিপিডিয়া

মার্কিন নৌবাহিনীর রণতরী ইউএসএস জেরাল্ড ফোর্ডে অগ্নিকাণ্ডে দুই নাবিক আহত হয়েছেন। তবে এই আগুন কোনো হামলা বা যুদ্ধজনিত কারণে লাগেনি বলে জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক কর্তৃপক্ষ।

মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ড (সেন্টকম) এক বিবৃতিতে জানায়, জাহাজটির প্রধান লন্ড্রি বা কাপড় ধোয়ার অংশে আগুনের সূত্রপাত হয়। এ ঘটনায় রণতরীর ইঞ্জিন বা চালনাব্যবস্থার কোনো ক্ষতি হয়নি।

আগুনে আহত দুই নাবিক বর্তমানে স্থিতিশীল অবস্থায় আছেন বলেও জানিয়েছে সেন্টকম।

কর্তৃপক্ষ বলেছে, অগ্নিকাণ্ডের পরও বিমানবাহী রণতরীটি সম্পূর্ণভাবে কার্যকর রয়েছে।

বর্তমান বিশ্বের বৃহত্তম বিমানবাহী রণতরী ইউএসএস জেরাল্ড আর ফোর্ড। ইরানের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের ‘অপারেশন এপিক ফিউরি’তে অংশ নিতে বর্তমানে এটি লোহিত সাগরে অবস্থান করছে।

তবে কিছুদিন আগে রণতরীটির টয়লেট ব্যবস্থা অকেজো হওয়ার খবর জানিয়েছিল মার্কিন সংবাদমাধ্যম দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল। খবরে বলা হয়েছিল, ইউএসএস জেরাল্ড আর ফোর্ডের ৬৫০টি টয়লেটের বর্জ্য অপসারণে ব্যবহৃত ভ্যাকুয়াম সিস্টেমে সমস্যা দেখা দিয়েছে। এমনিতেই টানা মোতায়েন, পরিবার থেকে দীর্ঘদিনের বিচ্ছিন্নতা, তার ওপরে টয়লেট নষ্ট হওয়ায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছেন রণতরীটির নাবিক তথা সেনারা।

সূত্র: আল-জাজিরা
