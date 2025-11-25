  2. শিক্ষা

দেশের ৭০৮ সরকারি কলেজকে চার ক্যাটাগরিতে ভাগ করে প্রজ্ঞাপন জারি

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:৪১ এএম, ২৫ নভেম্বর ২০২৫
সরকারি কলেজগুলোর মান উন্নয়ন ও শ্রেণিবিন্যাস নিশ্চিত করতে চারটি ক্যাটাগরিতে বিভক্ত করে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে অন্তর্বর্তী সরকার।

সোমবার (২৪ নভেম্বর) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সরকারি কলেজ-৫ শাখা থেকে এ প্রজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছে।

প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, দেশে মোট সরকারি কলেজের সংখ্যা ৭০৮টি। এরমধ্যে ‘এ’ ক্যাটাগরিতে স্থান পেয়েছে ৮১টি কলেজ। এ ক্যাটাগরির কলেজগুলোতে শিক্ষার্থী সংখ্যা ৮ হাজারের বেশি এবং অনার্সের বিষয় ১০টিরও বেশি।

আর ‘বি’ ক্যাটাগরিতে রয়েছে ৭৪টি কলেজ, যেখানে শিক্ষার্থী সংখ্যা সাড়ে ৪ থেকে ৮ হাজার এবং অনার্সের বিষয় ৫টির বেশি।

সবচেয়ে বেশি কলেজ রয়েছে ‘সি’ ক্যাটাগরিতে। এখানে রয়েছে ৪৪৬টি কলেজ। এ ক্যাটাগরিতে শিক্ষার্থী সংখ্যা প্রায় সাড়ে ৪ হাজার এবং অনার্সের বিষয় সংখ্যা ১ থেকে সর্বোচ্চ ৪টি।

সবশেষে ‘ডি’ ক্যাটাগরিতে রয়েছে ১০৭টি সরকারি কলেজ, যেখানে শুধু উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের অধ্যয়নের সুযোগ রয়েছে।

