‘ডন ৩’ বাদ দিয়ে তিন নায়িকার ছবি নিয়ে ব্যস্ত ফারহান
ফারহান আখতার ‘ডন ৩’-এর চিত্রনাট্য ও পরিকল্পনা থেকে সাময়িকভাবে সরে যাচ্ছেন। নিজের দীর্ঘদিনের স্বপ্নের প্রকল্প ‘জি লে জারা’-তে মনোযোগ দিতে যাচ্ছেন তিনি। রণবীর সিং ‘ডন ৩’-এর থেকে সরে যাওয়ার পর ছবিটি নিয়ে কৌতূহল আরও বেড়েছে। তবে ফারহান দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে চাইছেন না।
তিনি নিশ্চিত হতে চান যে ওই ছবির চরিত্রের জন্য সঠিক অভিনেতা নির্বাচন করা হবে।
একটি সূত্র জানিয়েছে, ‘ফারহান মনে করেন ‘ডন’র জন্য কাস্টিং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি সম্পূর্ণ নিশ্চিত হতে চাইছেন কে চরিত্রটির জন্য পারফেক্ট। এই প্রক্রিয়া দীর্ঘমেয়াদি।’
এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে সঙ্গে ফারহান ‘জি লে জারা’ ছবির তিন কেন্দ্রীয় চরিত্র অভিনেত্রী প্রিয়ঙ্কা চোপড়া, ক্যাটরিনা কাইফ এবং আলিয়া ভাটকে পুনরায় একসঙ্গে আনার আলোচনা শুরু করেছেন।
সূত্র আরও জানায়, ‘জি লে জারা’ ফারহানের জন্য সবসময় বিশেষ। ‘ডন ৩’-এর কাস্টিং প্রক্রিয়া সময় নিচ্ছে, তাই তিনি মনে করেছেন এখনই সঠিক সময় প্রকল্পটি পুনরায় এগিয়ে নেওয়ার।
‘জি লে জারা’র চিত্রনাট্য ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ। মূল বিলম্ব হয়েছে প্রধান তিন নায়িকাদের সময়সূচির সমন্বয় ও অন্যান্য লজিস্টিক সমস্যার কারণে। সূত্র জানাচ্ছে, ‘যদি তাদের সময়সূচি মিলে যায় তাহলে ২০২৬-এর দ্বিতীয়ার্ধে ছবির শুটিং শুরু হতে পারে। সৃজনশীল দিক থেকে সব প্রস্তুত, এখন কেবল সময়সূচি সামঞ্জস্যের বিষয়।’
ফারহান আখতার তিন নায়িকার সঙ্গে নতুন করে আলোচনা শুরু করেছেন। একজন অভ্যন্তরীণ সূত্র জানিয়েছেন, ‘তিনজনই আগ্রহী। কেবল একটি সাধারণ সময়সীমা খুঁজে বের করাই এখন প্রয়োজন।’
‘জি লে জারা’ ছবির তিন নায়িকা
‘জি লে জারা’ প্রকল্পটি দীর্ঘদিন ধরে এক্সেল এন্টারটেইনমেন্ট এবং টাইগার বেবি স্টুডিওর জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এটি তাদের বন্ধুত্বভিত্তিক তিনটি ছবির ট্রিলজির শেষ অধ্যায় হবে। এর শুরু হয়েছিল ‘দিল চাহতা হ্যায়’ দিয়ে এবং সর্বশেষ এসেছে ‘জিন্দাগি না মিলেগি দোবারা’।
যদি সব পরিকল্পনা সফল হয়, দর্শক দীর্ঘ প্রতীক্ষিত এই ছবিটি দেখতে পারবেন।
