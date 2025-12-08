এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের নভেম্বরের বেতনের জিও জারি, বাড়িভাড়া বাড়লো

এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের নভেম্বরের বেতনের জিও জারি, বাড়িভাড়া বাড়লো
এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের নভেম্বর মাসের বেতনের সরকারি আদেশ (জিও) জারি করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ। এতে মন্ত্রণালয়ের প্রতিশ্রুতি দেওয়া সাড়ে ৭ শতাংশ হারে (কমপক্ষে দুই হাজার টাকা) বাড়িভাড়া রয়েছে।
এমপিওভুক্ত শিক্ষা জাতীয়করণপ্রত্যাশী জোটের সদস্যসচিব ও বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষক-কর্মচারী ফোরামের সভাপতি অধ্যক্ষ দেলাওয়ার হোসেন আজিজী এ তথ্য জানিয়েছেন। সোমবার (৮ ডিসেম্বর) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে দেওয়া এক পোস্টে তিনি এ কথা জানান।
দেলাওয়ার হোসেন আজিজী লিখেছেন, সাড়ে ৭ শতাংশ হারে বাড়িভাড়াসহ স্কুল-কলেজের শিক্ষক-কর্মচারীদের নভেম্বর মাসের বেতনের জিও জারি করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। বাড়িভাড়ার নতুন যুগে এমপিওভুক্ত শিক্ষকরা-কর্মচারীরা।
গত অক্টোবরে টানা আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কর্মরত এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের বাড়িভাড়া ভাতা ১৫ শতাংশ হারে বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয় অন্তর্বর্তী সরকার।
অর্থ মন্ত্রণালয়ের এ সংক্রান্ত চিঠিতে বলা হয়েছে, বাজেট সীমাবদ্ধতা বিবেচনায় নিয়ে ১ নভেম্বর থেকে বাড়িভাড়া ভাতা মূল বেতনের ৭ দশমিক ৫ শতাংশ হারে (সর্বনিম্ন ২০০০ টাকা) এবং ২০২৬ সালের ১ জুলাই থেকে অতিরিক্ত আরও ৭ দশমিক ৫ শতাংশসহ ১৫ শতাংশ হারে (সর্বনিম্ন ২০০০ টাকা) নির্ধারণ করা হয়েছে।
এএএইচ/এএমএ