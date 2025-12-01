বার্ষিক-নির্বাচনি-জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় অনিয়ম হলে ব্যবস্থা

বার্ষিক-নির্বাচনি-জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় অনিয়ম হলে ব্যবস্থা
দেশের সব সরকারি-বেসরকারি নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক এবং স্কুল অ্যান্ড কলেজের মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বার্ষিক, নির্বাচনি ও জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি)।
পরীক্ষায় কোনো ধরনের শৈথিল্য বা অনিয়ম পরিলক্ষিত হলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক-কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও সতর্ক করা হয়েছে।
সোমবার (১ ডিসেম্বর) সংশ্লিষ্টদের কাছে পাঠানো এক চিঠিতে এই নির্দেশনা দিয়েছে মাউশি।
এমপিওভুক্তি, পদোন্নতিসহ বিভিন্ন দাবিতে আন্দোলন করছেন শিক্ষকরা। এতে দেশব্যাপী চলমান বার্ষিক ও নির্বাচনি পরীক্ষা গ্রহণ শঙ্কার মধ্যে পড়েছে। এরই মধ্যে এ নির্দেশনা দিলো সরকার।
চিঠিতে বলা হয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী ২০ নভেম্বর থেকে বার্ষিক পরীক্ষা চলছে, যা শেষ হবে আগামী ৭ ডিসেম্বর।
নির্বাচনি পরীক্ষা শুরু হয়েছে ২৭ নভেম্বর এবং চলবে ১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। মাউশির পৃথক নির্দেশনা অনুযায়ী জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে ২৮ থেকে ৩১ ডিসেম্বর।
নির্দেশনায় বলা হয়, নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী পরীক্ষাগুলো বিনা ব্যর্থতায় ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। কোনো ধরনের গাফিলতি বা পরীক্ষা ব্যবস্থাপনায় অনিয়ম গ্রহণযোগ্য হবে না।
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক প্রফেসর ড. খান মইনুদ্দিন আল মাহমুদ সোহেল স্বাক্ষরিত এ নির্দেশনা দেশের সব আঞ্চলিক উপপরিচালক, জেলা শিক্ষা অফিসার, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার এবং সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের কাছে পাঠানো হয়েছে।
