ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্যারিয়ার ফেয়ার, অংশ নিলো ৬০ প্রতিষ্ঠান

ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্যারিয়ার ফেয়ার, অংশ নিলো ৬০ প্রতিষ্ঠান
বেসরকারি ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই দিনব্যাপী ক্যারিয়ার ফেয়ার অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে অংশ দেশের ৬০টির বেশি চাকরিদাতা প্রতিষ্ঠান অংশ নেয়। রাজধানীর মেরুল বাড্ডায় বিশ্ববিদ্যালয়টির ক্যাম্পাসে বুধ ও বৃহস্পতিবার (২ ও ৩ ডিসেম্বর) এ ফেয়ারের আয়োজন করা হয়।
এ ক্যারিয়ার ফেয়ারে ছিল অনস্পট ইন্টারভিউ, ক্যারিয়ার টকসহ বিভিন্ন আয়োজন। এতে অংশ নেয় বাংলাদেশ স্টিল রি-রোলিং মিলস (বিএসআরএম), সিটি ব্যাংক, ব্র্যাক ব্যাংক, বাংলালিংক, ব্র্যাক, শেভরন, বিকাশ, বার্জার, এসিআই, এপেক্স, স্কয়ারের মতো স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান।
ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিস অব ক্যারিয়ার সার্ভিসেস অ্যান্ড অ্যালামনাই রিলেশনস এ ক্যারিয়ার ফেয়ারের আয়োজন করে। আয়োজকরা জানান, এ ফেয়ারের মাধ্যমে শিক্ষার্থী ও অ্যালামনাইরা বিভিন্ন খাতে চাকরির সুযোগ সম্পর্কে জানতে পেরেছেন। তারা সরাসরি ইন্ডাস্ট্রির পেশাজীবীদের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেয়েছেন। এতে চাকরির বাজার সম্পর্কে তাদের ধারণা আরও পরিষ্কার হয়েছে এবং একই সঙ্গে তাদের প্রফেশনাল নেটওয়ার্ক তৈরি হয়েছে।
বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিস অব কমিউনিকেশন্স থেকে জানানো হয়, বুধবার সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের অডিটোরিয়ামে ক্যারিয়ার ফেয়ার উপলক্ষে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এতে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক সৈয়দ ফারহাত আনোয়ার বলেন, আমাদের শিক্ষার্থীরা সব ধরনের কাজ শিখছে। তারা ঘর মোছার মতো সাধারণ কাজ থেকে শুরু করে বড় প্রতিষ্ঠানের উচ্চপদে পর্যন্ত কাজ করার যোগ্যতা অর্জন করছে।
তিনি আরও বলেন, টেকসই উদ্ভাবন ও সামাজিক উদ্ভাবন- এ দুটি ব্র্যাক ও ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজের মূল জায়গা। এছাড়া আমরা জাতিসংঘ ঘোষিত উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কাজ করে চলেছি। একই সঙ্গে দেশীয় শিল্পখাতের সঙ্গে কাজ করছি, যাতে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সুশাসন (ইএসজি) নীতিমালা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়।
বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য সৈয়দ আরশাদ মাহমুদ চৌধুরী বলেন, শিক্ষার্থীবান্ধব মনোভাব ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির অন্যতম মূল শক্তি। আমাদের মূল উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীদের কল্যাণ করা। আমরা প্রতিটি প্রোগ্রামে ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রাম সংযুক্ত করার ব্যবস্থা করছি। আমাদের কারিকুলাম ও পরিকল্পনা এমনভাবে সাজানো হচ্ছে, যেন তা ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।
সিটি ব্যাংকের হেড অব হিউম্যান রিসোর্সেস নিশাত আনোয়ার নবীন গ্র্যাজুয়েটদের উদ্দেশে বলেন, আপনার প্রথম চাকরি হয়তো আপনার ড্রিম জব হবে না। ভালো ক্যারিয়ার গড়তে হলে আপনাদের শৃঙ্খলাবদ্ধ হতে হবে, ধৈর্য ধারণ করার মানসিকতা থাকতে হবে। পাশাপাশি কমফোর্ট জোন থেকে বের হয়ে আসতে হবে। ক্যারিয়ারে সফল হতে হলে নিজের প্রতি বিশ্বাস রাখতে হবে। নিজেকে একটি ব্র্যান্ড হিসেবে তৈরি করতে হবে।
আলোচনা অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন রেজিস্ট্রার ড. ডেভিড ডাউল্যান্ড, স্টুডেন্ট লাইফের যুগ্ম-পরিচালক তাহসিনা রহমান। উপস্থিত ছিলেন কোষাধ্যক্ষ আরিফুল ইসলাম, ব্র্যাক বিজনেস স্কুলের ডিন অধ্যাপক মোহাম্মদ মুজিবুল হক, লার্নিং অ্যান্ড টিচিং ইনোভেশন সেন্টারের পরিচালক গোলাম সামদানী ফকির, অফিস অব কমিউনিকেশন্সের পরিচালক খায়রুল বাশারসহ ক্যারিয়ার ফেয়ারে অংশ নেওয়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি এবং শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা।
ফেয়ারের শেষদিন বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হয়েছে স্পটলাইট বাই সিটি ব্যাংক'। এতে শিক্ষার্থী ও গ্র্যাজুয়েটদের জন্য ক্যারিয়ার পরিকল্পনা, চাকরির প্রস্তুতি, ব্যাংকিং খাতে কাজের সুযোগ এবং প্রয়োজনীয় দক্ষতা নিয়ে আলোচনা করা হয়। এ সেশনে প্রধান বক্তা ছিলেন সিটি ব্যাংকের উপ-মহাব্যবস্থাপক অরূপ হায়দার।
তিনি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলেন, ক্যারিয়ার গড়ার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলো আপনাদের লক্ষ্য। স্বপ্নের সঙ্গে নিজের কাজের সামঞ্জস্য থাকতে হবে। ব্যাংকিং সেক্টরে কাজ করার জন্য ফাংশনাল এবং কমিউনিকেশন স্কিলের পাশাপাশি দায়বদ্ধতা, স্বচ্ছতা এবং অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া খুবই জরুরি।
এএএইচ/এমএএইচ/