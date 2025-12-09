  2. শিক্ষা

‘শান্তিচুক্তি’ ভঙ্গ করে ফের সংঘর্ষে জড়ালো ঢাকা-আইডিয়াল কলেজ

প্রকাশিত: ১১:৫১ এএম, ০৯ ডিসেম্বর ২০২৫
সংঘর্ষে জড়ালো ঢাকা কলেজ ও ধানমন্ডি আইডিয়াল কলেজের শিক্ষার্থীরা

ঢাকা কলেজ ও ধানমন্ডি আইডিয়াল কলেজের শিক্ষার্থীরা ‘শান্তিচুক্তি’ ভঙ্গ করে ফের সংঘর্ষে জড়িয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ সাউন্ড গ্রেনেড ও টিয়ারশেল নিক্ষেপ করে।

মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) রাজধানীর ল্যাবএইড হাসপাতালের পেছনের সড়কে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে দুই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা৷

প্রায়ই সায়েন্সল্যাব এলাকায় ঢাকা কলেজ, আইডিয়াল কলেজ ও ঢাকা সিটি কলেজের শিক্ষার্থীদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এতে ওই এলাকায় তীব্র যানজটের পাশাপাশি সাধারণ মানুষকে চরম ভোগান্তিতে পড়তে হয়।

গত ৯ নভেম্বর নিউমার্কেট থানা পুলিশের মধ্যস্থতায় ঢাকা কলেজ ও আইডিয়াল কলেজের শিক্ষার্থীদের নিয়ে একটি মৌখিক ‘শান্তিচুক্তি’ হয়েছিল। আর মারামারি করবেন না বলে তখন প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তারা।

