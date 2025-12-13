মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার ফল রোববার দুপুরে
সরকারি-বেসরকারি মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজের ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি পরীক্ষার ফল আগামীকাল রোববার (১৪ ডিসেম্বর) প্রকাশ করা হবে। এদিন দুপুরের পর এ ফল প্রকাশ করা হতে পারে।
শনিবার (১৩ ডিসেম্বর) স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (ডিজি) অধ্যাপক ডা. নাজমুল হোসেন এ তথ্য জানিয়েছেন। তিনি বলেন, বুয়েট ও ঢাবির কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগের সমন্বয়ে মেডিকেল ও ডেন্টাল ভর্তি পরীক্ষার ফল তৈরির কাজ চলছে। অনেক খাতা দেখার কাজ করতে হচ্ছে। আগামীকাল দুপুরের পর ফল প্রকাশ করতে পারবো বলে আমরা আশাবাদী।
এর আগে গতকাল শুক্রবার সকাল ১০টা থেকে বেলা ১১টা ১৫ মিনিট পর্যন্ত দেশের ১৭টি কেন্দ্র এবং ৪৯টি ভেন্যুতে একযোগে ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেল কলেজে এমবিবিএস ও বিডিএস ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এ পরীক্ষায় ৯৮ শতাংশের বেশি শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিলেন।
মেধাতালিকা তৈরি করা হবে যেভাবে
মেডিকেল ও ডেন্টাল ভর্তি পরীক্ষায় মেধাতালিকা তৈরির ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন প্রার্থীর জন্য আলাদা নিয়ম রয়েছে। ভর্তির নীতিমালা বিশ্লেষণ ও স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর সূত্র জানায়, মেডিকেল ও ডেন্টাল ভর্তিতে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার জিপিএ মিলিয়ে ১০০ নম্বর নির্ধারণ করা হবে। এসএসসি জিপিএ×৮= ৪০ নম্বর। এইচএসসির জিপিএ×১২= ৬০ নম্বর।
অন্যদিকে লিখিত পরীক্ষা হবে ১০০ নম্বরের ওপর। এসএসসি, এইচএসসি ও লিখিত পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর যোগ করে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থী যে নম্বর পাবেন, তা হিসাব করে মেধাতালিকা চূড়ান্ত করা হবে।
সেকেন্ড টাইম ও ভর্তি হওয়াদের জন্য ভিন্ন নিয়ম
২০২৫ সালে এইচএসসি পাস করা ভর্তিচ্ছুদের প্রতিটি ভুল উত্তরে ০.২৫ নম্বর কাটা যাবে। এর বাইরে তাদের আর কোনো নম্বর কাটা হবে না। কিন্তু ২০২৪ সালে এইচএসসি পাস বা সেকেন্ড টাইমের পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে তার প্রাপ্ত মোট নম্বরের থেকে ৩ নম্বর কেটে নেওয়া হবে। এরপর এসএসসি, এইচএসসির জিপিএ এবং প্রাপ্ত নম্বর যোগ করে মেধাতালিকা তৈরি করা হবে।
অর্থাৎ, সেকেন্ড টাইমের কোনো শিক্ষার্থী যদি লিখিত পরীক্ষায় ৬৫, এসএসসির জিপিএতে ৪০, এইচএসসির জিপিএতে ৪০ করে মোট ১৪৫ নম্বর পান- তাহলে তার প্রাপ্ত নম্বর দেখানো হবে ১৪২।
অন্যদিকে ২০২৪ সালে এইচএসসি পাস করে গত ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে কোনো মেডিকেল কলেজে চান্স পেয়েছেন এবং সেখানে ভর্তি হয়েছেন- এমন ভর্তিচ্ছুর ক্ষেত্রে তার প্রাপ্ত নম্বর থেকে ৫ কেটে নেওয়া হবে।
অর্থাৎ, তিনি যদি লিখিত পরীক্ষায় ৬৫, এসএসসির জিপিএতে ৪০, এইচএসসির জিপিএতে ৪০ করে মোট ১৪৫ নম্বর পান। তাহলে তার প্রাপ্ত নম্বর দেখানো হবে ১৪০।
স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের তথ্যমতে, ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে সরকারি মেডিকেল কলেজগুলোতে মোট আসন সংখ্যা ৫ হাজার ৬৪৫টি। এর মধ্যে এমবিবিএস ৫ হাজার ১০০ এবং বিডিএস ৫৪৫টি।
বেসরকারি মেডিকেল কলেজগুলোতে আসন সংখ্যা ৭ হাজার ৪০৬টি। এর মধ্যে এমবিবিএস ৬ হাজার ১টি এবং বিডিএস এক হাজার ৪০৫টি। অর্থাৎ, সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেল কলেজ মিলিয়ে মোট আসন ১৩ হাজার ৫১টি, যার মধ্যে এমবিবিএস কোর্সে ১১ হাজার ১০১ এবং বিডিএস কোর্সে এক হাজার ৯৫০টি আসন।
এমবিবিএস ও বিডিএস কোর্সে মোট ১৩ হাজার ৫১টি শূন্য আসনের বিপরীতে ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে আবেদন করেছেন এক লাখ ২২ হাজার ৬৩২ জন। সে হিসাবে এবার আসনপ্রতি লড়বেন ৯ জন ভর্তিচ্ছু (৯ দশমিক ৪০ জন)। এবার আবেদনকারীদের মধ্যে ছাত্র ৪৯ হাজার ২৮ জন এবং ছাত্রী ৭৩ হাজার ৬০৪ জন।
