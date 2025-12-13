  2. খেলাধুলা

অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৩৯ পিএম, ১৩ ডিসেম্বর ২০২৫
নেপালকে ৮২ রানে গুটিয়ে সহজ জয় শ্রীলঙ্কার

অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ ওয়ানডেতে নেপালকে মাত্র ৮২ রানে ৮ উইকেটের সহজ জয় পেয়েছে শ্রীলঙ্কা। দুবাইয়ে অনুষ্ঠিত ম্যাচে ২১১ বল হাতে রেখে জয় পায় লঙ্কানরা।

টস জিতে নেপালকে ব্যাটিং করার আমন্ত্রণ জানিয়েছিল শ্রীলঙ্কা। লঙ্কান ডানহাতি পেসার সেথমিকা সেনেভিরত্নের তোপে দাঁড়াতেই পারেননি নেপালের ব্যাটাররা। সর্বোচ্চ ১৮ রান করেন সিবরিন শ্রেষ্ঠ।

সেনেভিরত্নে ২৫ রানের বিনিময়ে একাই নেন ৫টি উইকেট।

জবাবে ১৫ ওভারের আগেই জয় তুলে নেয় শ্রীলঙ্কা। বিরান চামুদিথা ১০ আর কিথমা ২ করে ফিরলেও দিমান্থা মহাভিতানার ৩৯ আর কাভিজা গামেজের অপরাজিত ২৪ রানে বিজয়ীর বেশে মাঠ ছাড়েন।

এমএমআর

 

