অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ
নেপালকে ৮২ রানে গুটিয়ে সহজ জয় শ্রীলঙ্কার
অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ ওয়ানডেতে নেপালকে মাত্র ৮২ রানে ৮ উইকেটের সহজ জয় পেয়েছে শ্রীলঙ্কা। দুবাইয়ে অনুষ্ঠিত ম্যাচে ২১১ বল হাতে রেখে জয় পায় লঙ্কানরা।
টস জিতে নেপালকে ব্যাটিং করার আমন্ত্রণ জানিয়েছিল শ্রীলঙ্কা। লঙ্কান ডানহাতি পেসার সেথমিকা সেনেভিরত্নের তোপে দাঁড়াতেই পারেননি নেপালের ব্যাটাররা। সর্বোচ্চ ১৮ রান করেন সিবরিন শ্রেষ্ঠ।
সেনেভিরত্নে ২৫ রানের বিনিময়ে একাই নেন ৫টি উইকেট।
জবাবে ১৫ ওভারের আগেই জয় তুলে নেয় শ্রীলঙ্কা। বিরান চামুদিথা ১০ আর কিথমা ২ করে ফিরলেও দিমান্থা মহাভিতানার ৩৯ আর কাভিজা গামেজের অপরাজিত ২৪ রানে বিজয়ীর বেশে মাঠ ছাড়েন।
এমএমআর