বিএসএফের গুলিতে নিহত বাংলাদেশি যুবকের মরদেহ হস্তান্তর

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি কুষ্টিয়া
প্রকাশিত: ০৮:৪১ পিএম, ১৩ ডিসেম্বর ২০২৫
বিএসএফের গুলিতে নিহত বাংলাদেশি যুবকের মরদেহ হস্তান্তর

কুষ্টিয়ার দৌলতপুর সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে নিহত শান্ত (২০) নামের বাংলাদেশি যুবকের মরদেহ হস্তান্তর করেছে বিএসএফ।

শনিবার (১৩ ডিসেম্বর) বিকেল ৪টায় জামালপুর সীমান্ত পিলার ১৫২/৭ এস মেইন পিলারের নিকট কোম্পানি কমান্ডার পর্যায়ে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে ভারতের নিউ উদয় ক্যাম্পের বিএসএফ সদস্যরা নিহত শান্তর মরদেহ হস্তান্তর করেন বলে বিজিবির পক্ষ থেকে নিশ্চিত করা হয়েছে।

শান্ত কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার রামকৃষ্ণপুর ইউনিয়নের মোহাম্মদপুর গ্রামের শিপন আলীর ছেলে।

বিজিবি ও স্থানীয় সূত্র জানায়, শান্ত ৫ ডিসেম্বর রাতে ১০-১২ জন সহযোগী নিয়ে জামালপুর সীমান্ত দিয়ে চোরাপথে ভারতের প্রায় ৫০০ গজ অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন।

এসময় ভারতের নিউ উদয় ক্যাম্পের বিএসএফ ক্যাম্পের টহল সদস্যদের উপস্থিতি টের পেয়ে বিএসএফের উপর তারা আক্রমণ করে। এ সময় আত্মরক্ষার্থে বিএসএফ সদস্যরা তাদের লক্ষ্য করে গুলি ছুড়লে শান্ত গুলিবিদ্ধ হয়। অন্য সহযোগীরা পালিয়ে প্রাণে বাঁচে। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় আহত শান্তকে উদ্ধার করে নিজ ক্যাম্পে নেয় বিএসএফ। পরে তাকে হাসপাতালে নেওয়ার পর ওইদিন বেলা সাড়ে ৪ চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

এ বিষয়ে ৫ ও ৮ ডিসেম্বর বিজিবি-বিএসএফ মধ্যে দুই দফা পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। পরে শনিবার বিকেলে তার মরদেহ হস্তান্তর করা হয়। নিহত শান্ত দীর্ঘদিন ধরে মাদক কারবারের সাথে জড়িত বলে জানা গেছে ।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়নের (৪৭ বিজিবি) সহকারী পরিচালক (এডি) মো. জাকিরুল ইসলাম বলেন, বিকেলে শান্তর মরদেহ বিএসএফের পক্ষ থেকে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। পরে আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ পরিবারকে হস্তান্তর করা হয়।

আল-মামুন সাগর/আরএইচ/জেআইএম

