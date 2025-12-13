  2. জাগো জবস

জেলা পরিষদ কার্যালয়ে নিয়োগ, এসএসসি পাসেই আবেদন

প্রকাশিত: ০৮:৪২ পিএম, ১৩ ডিসেম্বর ২০২৫
জেলা পরিষদ কার্যালয়ে নিয়োগ, এসএসসি পাসেই আবেদন
পাবনা জেলা পরিষদ কার্যালয়ে নিয়োগ। ফাইল ছবি

পাবনা জেলা পরিষদ কার্যালয়ে ৫টি পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১১ জানুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। আবেদনপত্র ডাকযোগে পাঠাতে হবে। সরাসরি আবেদনপত্র গ্রহণ করা হবে না। এসএসসি পাসের প্রার্থীরাও আবেদনের সুযোগ পাবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: জেলা পরিষদ কার্যালয়, পাবনা

পদের বিবরণ

চাকরির ধরন: অস্থায়ী
প্রার্থীল ধরন: নারী-পুরুষ
কর্মস্থল: পাবনা

বয়স: ১১ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ ১৮-৩২ বছর। বয়স প্রমাণের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার এফিডেভিট গ্রহণযোগ্য হবে না।

আবেদনপত্র সংগ্রহ: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে জেলা পরিষদ কার্যালয়, পাবনা আবেদনপত্র সংগ্রহ করতে পারবেন।

আবেদনের ঠিকানা: প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ, পাবনা।

আবেদন ফি: প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ, পাবনা এর অনুকূলে ১-৩ নং পদের জন্য ১০০ টাকা, ৪-৫ নং পদের জন্য ৫০ টাকার ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার করতে হবে। আবেদনপত্রের সঙ্গে অবশ্যই টাকা জমার রশিদ পাঠাতে হবে।

আবেদনের শেষ সময়: ১১ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: যুগান্তর, ১১ ডিসেম্বর ২০২৫

৫ পদে শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ দেবে শাবিপ্রবি

৪৫ জনকে নিয়োগ দেবে সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তর

শিক্ষক নিয়োগ দেবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

