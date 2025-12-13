জেলা পরিষদ কার্যালয়ে নিয়োগ, এসএসসি পাসেই আবেদন

জেলা পরিষদ কার্যালয়ে নিয়োগ, এসএসসি পাসেই আবেদন
পাবনা জেলা পরিষদ কার্যালয়ে ৫টি পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১১ জানুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। আবেদনপত্র ডাকযোগে পাঠাতে হবে। সরাসরি আবেদনপত্র গ্রহণ করা হবে না। এসএসসি পাসের প্রার্থীরাও আবেদনের সুযোগ পাবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: জেলা পরিষদ কার্যালয়, পাবনা
পদের বিবরণ
চাকরির ধরন: অস্থায়ী
প্রার্থীল ধরন: নারী-পুরুষ
কর্মস্থল: পাবনা
আরও পড়ুন
সৈনিক পদে নিয়োগ দেবে সেনাবাহিনী, লাগবে এসএসসি পাস
১৫৯৬ কর্মী নিয়োগ দেবে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, লাগবে এসএসসি পাস
১৩৭ জনকে নিয়োগ দেবে নেসকো, এসএসসি পাসেও আবেদন
বয়স: ১১ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ ১৮-৩২ বছর। বয়স প্রমাণের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার এফিডেভিট গ্রহণযোগ্য হবে না।
আবেদনপত্র সংগ্রহ: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে জেলা পরিষদ কার্যালয়, পাবনা আবেদনপত্র সংগ্রহ করতে পারবেন।
আবেদনের ঠিকানা: প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ, পাবনা।
আবেদন ফি: প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ, পাবনা এর অনুকূলে ১-৩ নং পদের জন্য ১০০ টাকা, ৪-৫ নং পদের জন্য ৫০ টাকার ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার করতে হবে। আবেদনপত্রের সঙ্গে অবশ্যই টাকা জমার রশিদ পাঠাতে হবে।
আরও পড়ুন
৮১ জনকে নিয়োগ দেবে আবাসন পরিদপ্তর, অষ্টম শ্রেণি পাসেও আবেদন
২৪ জন শিক্ষক নিয়োগ দেবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
২২ জনকে নিয়োগ দেবে ডিএসসিসি, আবেদন ফি ২২৩ টাকা
আবেদনের শেষ সময়: ১১ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: যুগান্তর, ১১ ডিসেম্বর ২০২৫
এমআইএইচ