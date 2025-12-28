ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি হবে স্বতন্ত্র, সংযুক্ত থাকবে ৭ কলেজ
রাজধানীর সাতটি সরকারি কলেজ নিয়ে ‘ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি’ প্রতিষ্ঠার কথা থাকলেও তা হচ্ছে না। কলেজগুলোকে এড়িয়ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে এ নামে বিশ্ববিদ্যালয় চলবে। সেখানে নিজস্বভাবেও শিক্ষার্থী ভর্তি করার সুযোগ থাকবে।
আর সাত কলেজ এ বিশ্ববিদ্যালয়ে সংযুক্তি নিয়ে স্বতন্ত্রভাবে চলবে। অর্থাৎ, সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি হবে স্বতন্ত্র; আবার কলেজগুলোও থাকবে স্বতন্ত্র। অ্যাফিলিয়েটেড বা অধিভুক্তি নয়, হবে সংযুক্তি (অ্যাটাচড)।
সাত কলেজ নিয়ে প্রস্তাবিত ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির অধ্যাদেশ নিয়ে নানা পক্ষের আন্দোলনের মুখে এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ এসব সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার খসড়া অধ্যাদেশে অন্তর্ভুক্ত করার কাজ করছে। শিগগির এ অধ্যাদেশ জারি করা হবে।
গত ২৫ ডিসেম্বর সচিবালয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির প্রস্তাবিত অধ্যাদেশের খসড়া চূড়ান্তকরণে সভা করা হয়। শিক্ষা উপদেষ্টা ড. সি আর আবরার, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব রেহানা পারভীনসহ সাত মন্ত্রণালয়ের সচিবের প্রতিনিধি, ইউজিসি, সাত কলেজের অধ্যক্ষসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা সভায় অংশ নেন। সভায় প্রস্তাবিত অধ্যাদেশের ওপর পাওয়া সব মতামত বিশ্লেষণ করা হয়। আরেকটি সভা করে অধ্যাদেশ চূড়ান্ত করা হবে।
ভাড়া ভবনে চলবে ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি
স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরুর পর ভাড়া ভবনে কার্যক্রম চলবে ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির। সংশ্লিষ্টরা জানান, এরই মধ্যে রাজধানীর ধানমন্ডি এলাকায় একটি ভবন ভাড়া নেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। উপযুক্ত ভবন খুঁজছে কর্তৃপক্ষ। অধ্যাদেশ জারির পর ভাড়া করা সেই ভবনে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করা হবে।
এদিকে, সাত কলেজের অ্যাকাডেমিক কার্যক্রম, পরীক্ষা গ্রহণ ও ফল প্রকাশ, সনদ দেওয়াসহ সব কার্যক্রম ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির অধীনেই পরিচালিত হবে। ভর্তি পরীক্ষা কেন্দ্রীয়ভাবে এ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নেবে। সাতটির মধ্যে পাঁচটি কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক রয়েছে। এ পাঁচ কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক থাকবে।
অন্যদিকে ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে তিনটি ইউনিটে ভর্তি প্রক্রিয়ায় ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটিতে প্রথমবারের মতো ১০ হাজার ১৯৪ শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছেন। তাদের মধ্যে ৯ হাজার ৩৮৮ জন ভর্তি নিশ্চয়ন সম্পন্ন করেছেন। নতুন শিক্ষাবর্ষ পরিচালনার জন্য একটি অপারেশন ম্যানুয়েল অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।
২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি হওয়া নবীন শিক্ষার্থীদের ক্লাস শুরুর তারিখও চূড়ান্ত করা হয়েছে। আগামী ১ জানুয়ারি সাত কলেজ ক্যাম্পাসে প্রথমবর্ষে ভর্তি শিক্ষার্থীদের ক্লাস শুরু হবে।
যা বলছেন সাত কলেজ প্রশাসক
সাত কলেজের প্রশাসক ও ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক এ কে এম ইলিয়াস বলেন, শিক্ষক-শিক্ষার্থী সবার মতামতের ওপর ভিত্তি করে শিগগির ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি অধ্যাদেশের চূড়ান্ত খসড়া প্রস্তুত করা হবে। এরপর আইন মন্ত্রণালয়ে ভেটিংয়ের জন্য পাঠানো হবে।
বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজগুলো কীভাবে চলবে-এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আমরা এফিলিয়েটিং (অধিভুক্ত) কলেজ বলছি না, বলছি সংযুক্ত কলেজ। কেন্দ্রীয়ভাবে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা হবে। মেধা ও পছন্দের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীরা ভর্তির সুযোগ পাবেন। কলেজগুলোর স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকবে। ইডেন ও বদরুন্নেসা কলেজে মেয়েরাই পড়বেন। যেসব কলেজে কো-এডুকেশন আছে, সেখানে বর্তমানের মতোই ছেলেমেয়েরা সবাই পড়বেন।
অধ্যাপক ইলিয়াস আরও বলেন, বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারের বর্তমান শিক্ষকরাই এসব কলেজে পাঠদান করবেন। তারা চাইলে দুইভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরিতেও যোগদান করার সুযোগ পাবেন। প্রথমত-সরাসরি নিয়োগ পরীক্ষায় অংশ নিয়ে; দ্বিতীয়ত- প্রেষণে। ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি যাত্রা শুরু করলে সাত কলেজের পড়াশোনার মান বাড়বে বলেও মনে করেন সাত কলেজ প্রশাসক।
