জাতীয় সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতায় পুরস্কার বিতরণ

জাতীয় সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতায় পুরস্কার বিতরণ
মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে দ্বিতীয় জাতীয় সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতা-২০২৫-এর চূড়ান্ত পর্বের প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান হয়েছে।
শনিবার (২৭ ডিসেম্বর) ঢাকার উত্তরার দিয়াবাড়িতে মাইলস্টোন কলেজের ক্যাম্পাসে এ অনুষ্ঠান হয়।
বাংলাদেশ জেনারেল নলেজ ক্লাবের আয়োজনে প্রতিযোগিতায় সহযোগিতা করে আমান সিমেন্ট ও লেকচার পাবলিকেশন্স লিমিটেড।
অনুষ্ঠানে উপস্থাপনা করেন রাজউক উত্তরা মডেল কলেজের সহকারী অধ্যাপক আবু সায়েম।
অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী, সমাজসেবক, শিল্পপতি ও ডে গ্রুপের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব এম এ ওয়াহাব বাগচী। বিশেষ অতিথি ছিলেন
জয়পুরহাট গার্লস ক্যাডেট কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ এস এম ওয়াহিদুজ্জামান।
সভাপতিত্ব করেন রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের পরিচালক প্রকৌশলী মোঃ মোবারক হোসেন।
বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তের মোট ৯১টি স্কুলের তিন হাজার ৪৩৫ জন শিক্ষার্থী এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছে। মোট দুটি ধাপে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রাথমিক বাছাই পর্বে উত্তীর্ণ ৪৫০ জন শিক্ষার্থী ফাইনাল রাউন্ডে লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে।
মোট চারটি গ্রুপে এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিজয়ীরা হচ্ছে-
গ্রুপ এ- (তৃতীয়-পঞ্চম শ্রেণি)
প্রথম স্থান: তানজিল রহমান শাবিব, বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, নির্ঝর, ঢাকা ক্যান্টেন্ট।
দ্বিতীয় স্থান: নুসাইবা ইসলাম জিনিয়া, সিভিল এভিয়েশন স্কুল অ্যান্ড কলেজ তেজগাঁও, ঢাকা।
তৃতীয় স্থান: এস এম সাইফ আল দ্বীন, মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজ।
গ্রুপ বি-(ষষ্ঠ-অষ্টম শ্রেণি):
প্রথম স্থান: আব্দুল্লাহ আইয়ান সাদ, মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজ
দ্বিতীয়: আবরার হাসান মাহির, মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজ।
তৃতীয়: সাওদা বিনতে মাসুম, মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজ।
গ্রুপ সি-(নবম-দ্বাদশ):
প্রথম স্থান: ইসরাত জাহান খুশবু, রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ।
দ্বিতীয়: জান্নাতুল ফেরদৌস, সিভিল এভিয়েশন স্কুল অ্যান্ড কলেজ।
তৃতীয়: রোকাইয়া হক ইয়ানূর, মাইলস্টোন কলেজ
গ্রুপ ডি-(দ্বাদশ শ্রেণির ঊর্ধ্বে):
প্রথম: নাফিসা বিনতে শওকত, প্রাইম এশিয়া ইউনিভার্সিটি।
দ্বিতীয়: নুরিসা মনি, ইসলামপুর সরকারি কলেজ, জামালপুর।
তৃতীয়: মোঃ রাশিদুল হক, ইসলামপুর সরকারি কলেজ, জামালপুর।
