মাদরাসায় বার্ষিক ছুটি ৭০ দিন, রোজায় এক মাস বন্ধ

মাদরাসায় বার্ষিক ছুটি ৭০ দিন, রোজায় এক মাস বন্ধ
২০২৬ সালের মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীন দেশের সব মাদরাসার ছুটির তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। এতে বাৎসরিক ছুটি রাখা হয়েছে ৭০ দিন। এর মধ্যে পবিত্র রমজান, ঈদুল ফিতরসহ কয়েকটি ছুটিয়ে মিলিয়ে এক মাস বন্ধ থাকবে মাদরাসা। অর্থাৎ পুরো রোজায় মাদরাসায় ছুটি বহাল থাকবে।
রোববার (২৮ ডিসেম্বর) বার্ষিক ছুটির তালিকা প্রকাশ করেছে মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তর। এ তালিকা পর্যালোচনা করে এ তথ্য পাওয়া গেছে।
প্রকাশিত ছুটির তালিকা অনুযায়ী- পবিত্র রমজান উপলক্ষে আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে মাদরাসায় ছুটি শুরু হবে। রোজা, একুশে ফেব্রুয়ারি, জুমাতুল বিদা, শবে কদর, স্বাধীনতা দিবস ও ঈদুল ফিতরের ছুটি শেষে মাদরাসা খুলবে ২৭ মার্চ। অর্থাৎ, এক মাস ১০ দিনের (সাপ্তাহিক বন্ধসহ) লম্বা ছুটি রাখা হয়েছে।
আরও পড়ুন
স্কুলে বাৎসরিক ছুটি কমলো ১২ দিন, তালিকা প্রকাশ
এদিকে, ২০২৬ সালে মাদরাসায় উল্লেখযোগ্য ছুটিগুলোর মধ্যে থাকছে পবিত্র ঈদুল আজহা ও গ্রীষ্মকালীন অবকাশ মিলিয়ে ১৫ দিন, দুর্গাপূজায় তিনদিন, শীতকালীন অবকাশসহ অন্যান্য ছুটি মিলিয়ে ১০ দিন। এছাড়া প্রতিষ্ঠানপ্রধানের হাতে সংরক্ষিত ছুটি থাকবে তিনদিন।
অন্যদিকে মাদরাসার প্রকাশিত শিক্ষাপঞ্জি অনুযায়ী- ২৫ জুন থেকে অর্ধবার্ষিক পরীক্ষা শুরু হবে, যা চলবে ১৫ জুলাই পর্যন্ত। দাখিলের নির্বাচনি পরীক্ষা হবে ১১ অক্টোবর থেকে ১০ নভেম্বর পর্যন্ত। এছাড়া বার্ষিক পরীক্ষা হবে ১২ নভেম্বর থেকে ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত।
এএএইচ/ইএ/এমএস