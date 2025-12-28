  2. শিক্ষা

স্কুলে বাৎসরিক ছুটি কমলো ১২ দিন, তালিকা প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:২৬ পিএম, ২৮ ডিসেম্বর ২০২৫
ফাইল ছবি

দেশের মাধ্যমিক ও নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ২০২৬ সালের বাৎসরিক ছুটির তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। এতে ছুটি রাখা হয়েছে ৬৪ দিন। গত বছর বাৎসরিক ছুটি ছিল ৭৬ দিন। সেই হিসাবে এবার ছুটি কমেছে ১২ দিন।

রোববার (২৮ ডিসেম্বর) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের এক প্রজ্ঞাপনে এ ছুটির তালিকা প্রকাশ করা হয়। রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে এতে সই করেছেন উপসচিব সাবিনা ইয়াসমিন।

২০২৬ সালের ছুটির তালিকা পর্যালোচনা করে দেখা যায়, এবার শবে মেরাজ, সরস্বতী পূজা, ২১ ফেব্রুয়ারি (শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস), বুদ্ধ পূর্ণিমা, পবিত্র আশুরা, জন্মাষ্টমী, মহালয়া উপলক্ষে কোনো ছুটি রাখা হয়নি। পাশাপাশি পবিত্র রমজান মাসের প্রথম দুই সপ্তাহ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলা রাখা হবে। এতে বাৎসরিক ছুটি কমে ৬৪ দিনে দাঁড়িয়েছে।

পবিত্র শবে মেরাজ ১৬ জানুয়ারি

এদিকে, ২০২৬ শিক্ষাবর্ষে উল্লেখযোগ্য ছুটির মধ্যে রয়েছে পবিত্র রমজান, শ্রী শ্রী হরিচাদ ঠাকুরের আবির্ভাব, শব-ই-কদর, জুমাতুল বিদা, ঈদুল-ফিতর এবং স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে ৮ মার্চ থেকে ২৬ মার্চ পর্যন্ত ১৯ দিন ছুটি থাকবে।

পবিত্র ঈদুল-আজহা ও গ্রীষ্মকালীন অবকাশ উপলক্ষে ২৪ মে থেকে ৪ জুন পর্যন্ত ১২ দিন; দূর্গাপুজা উপলক্ষে ১৮ থেকে ২২ অক্টোবর পর্যন্ত ৫ দিন; শীতকালীন অবকাশ ও যিশু খ্রিস্টের জন্মদিন (বড় দিন) উপলক্ষে ২০ থেকে ২৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত ১০ দিন বন্ধ রাখা হবে।

