২০২৬ সালের প্রাথমিক বৃত্তিসহ সব পরীক্ষার সূচি প্রকাশ
দেশের সব সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ২০২৬ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষাপঞ্জি প্রকাশ করেছে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর। এতে তিনটি প্রান্তিক পরীক্ষার সময়সূচি ও ফল প্রকাশের তারিখ জানানো হয়েছে। পাশাপাশি ২০২৬ সালের প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষার সূচিও জানানো হয়েছে।
শিক্ষাপঞ্জি অনুযায়ী- প্রথম প্রান্তিক পরীক্ষা মে মাসে, দ্বিতীয় প্রান্তিক আগস্ট ও তৃতীয় প্রান্তিক হবে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে। আর প্রাথমিকের পঞ্চম শ্রেণিতে বৃত্তি পরীক্ষা নেওয়া হবে ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে।
মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) বিকেলে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের উপসচিব রওশন আরা পলির সই করা বাৎসরিক ছুটি ও শিক্ষাপঞ্জি থেকে এ তথ্য জানা যায়।
শিক্ষাপঞ্জি অনুযায়ী- ২০২৬ সালের ৫ মে প্রথম প্রান্তিক পরীক্ষা শুরু হবে, যা চলবে ১৫ মে পর্যন্ত। দ্বিতীয় প্রান্তিক শুরু হবে ১৭ আগস্ট, শেষ হবে ২৮ আগস্ট। তৃতীয় প্রান্তিক বা বার্ষিক পরীক্ষা শুরু হবে ১ ডিসেম্বর, চলবে ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত।
এদিকে, এবার প্রাথমিকের শিক্ষাপঞ্জিতে পঞ্চম শ্রেণির বৃত্তি পরীক্ষার সময়সূচিও প্রকাশ করা হয়েছে। ২০ ডিসেম্বর শুরু হয়ে প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা চলবে ২৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত।
