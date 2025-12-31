রোজায় বন্ধ থাকবে সব কলেজ, বার্ষিক ছুটি ৭২ দিন

রোজায় বন্ধ থাকবে সব কলেজ, বার্ষিক ছুটি ৭২ দিন
দেশের সব সরকারি-বেসরকারি কলেজের ২০২৬ শিক্ষাবর্ষের বাৎসরিক ছুটির তালিকা ও শিক্ষাপঞ্জি প্রকাশ করা হয়েছে। এতে ৭২ দিন ছুটি রাখা হয়েছে। এর মধ্যে পবিত্র রমজান মাসের পুরো সময় কলেজ বন্ধ রাখা হবে।
মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানা যায়। এতে সই করেছেন উপসচিব মো. আব্দুল কুদ্দুস।
প্রকাশিত ছুটির তালিকা পর্যালোচনা করে দেখা যায়, পবিত্র রমজান, দোলযাত্রা, শবে কদর, জুমাতুল বিদা, ঈদুল ফিতর ও গ্রীষ্মকালীন অবকাশ উপলক্ষে টানা ২৬ দিনের ছুটি রাখা হয়েছে। ১৮ ফেব্রুয়ারি থেকে এ ছুটি শুরু হয়ে চলবে ২৫ মার্চ পর্যন্ত।
এছাড়া পবিত্র ঈদুল আজহা উপলক্ষে ২৪ মে থেকে ৪ জুন পর্যন্ত ১০ দিন এবং দুর্গাপূজাসহ কয়েকটি পূজার বন্ধ মিলিয়ে ১০ দিনের ছুটি রাখা হয়েছে। সেই সঙ্গে ১১ দিনের শীতকালীন অবকাশ রয়েছে তালিকায়।
একাদশ-দ্বাদশের শিক্ষাপঞ্জি
একই প্রজ্ঞাপনে ২০২৬ সালে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির ভর্তি কার্যক্রম, ক্লাস শুরু, বার্ষিক পরীক্ষা ও নির্বাচনি পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ করা হয়েছে।
এতে ১৫ জুন থেকে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির কার্যক্রম শুরু করার নির্দেশনা রয়েছে। ভর্তির প্রক্রিয়া শেষে ১ জুলাই ক্লাস শুরু করতে হবে। আর চলতি ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি হওয়া একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বার্ষিক পরীক্ষা ২৫ জুন শুরু হবে। এ পরীক্ষার ফল ১৬ জুলাইয়ের মধ্যে প্রকাশ করতে হবে।
দ্বাদশ শ্রেণি তথা এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের নির্বাচনি পরীক্ষা ফেব্রুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত হবে। মার্চ মাসেই এ পরীক্ষার ফল প্রকাশ করতে হবে।
