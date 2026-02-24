ভারতে ৭ আরোহী নিয়ে এয়ার অ্যাম্বুলেন্স বিধ্বস্ত

ভারতে ৭ আরোহী নিয়ে এয়ার অ্যাম্বুলেন্স বিধ্বস্ত
ভারতের ঝাড়খণ্ড রাজ্যের চাতরা জেলায় সাতজন আরোহী নিয়ে একটি এয়ার অ্যাম্বুলেন্স বিধ্বস্ত হয়েছে। এ ঘটনায় বিমানে থাকা সব আরোহীর মৃত্যু হয়েছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।
সোমবার (২৩ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যায় এই দুর্ঘটনা ঘটে বলে নিশ্চিত করেছে দেশটির বিমান চলাচল নিয়ন্ত্রক সংস্থা ডিজিসিএ (DGCA)।
ডিজিসিএ-এর বরাদ নিয়ে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি জানিয়েছে, ‘রেডবার্ড এয়ারওয়েজ প্রাইভেট লিমিটেড’ পরিচালিত বিচক্র্যাফট সি-৯০ (Beechcraft C90) বিমানটি সন্ধ্যা ৭টা ১১ মিনিটে ঝাড়খণ্ডের রাজধানী রাঁচি থেকে উড্ডয়ন করে। উড্ডয়নের ২৩ মিনিট পর বিমানটি রাডার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।
ডিজিসিএ এক বিবৃতিতে জানায়, কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের পর সন্ধ্যা ৭টা ৩৪ মিনিটে বারাণসী থেকে প্রায় ১০০ নটিক্যাল মাইল দক্ষিণ-পূর্বে বিমানটির সঙ্গে কন্ট্রোল রুমের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। পরে জানা যায়, এটি চাতরা জেলার দুর্গম এলাকায় বিধ্বস্ত হয়েছে।
সংস্থাটি জানায়, বিমানটিতে মোট সাতজন আরোহী ছিলেন। তাদের মধ্যে ছিলেন— দুইজন পাইলট, একজন রোগী, রোগীর দুইজন সঙ্গী, একজন চিকিৎসক এবং একজন প্যারামেডিক।
জানা গেছে, ৪১ বছর বয়সি ওই রোগী একটি দুর্ঘটনায় শরীরের ৬৩ শতাংশ দগ্ধ হয়ে হাসপাতালের আইসিইউতে চিকিৎসাধীন ছিলেন। উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে রাঁচি থেকে দিল্লি নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল।
ঘটনার পরপরই জেলা প্রশাসনের তল্লাশি ও উদ্ধারকারী দল দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে। এছাড়া দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে এয়ারক্রাফট অ্যাক্সিডেন্ট ইনভেস্টিগেশন ব্যুরো (AAIB)-এর একটি দলকে সেখানে পাঠানো হচ্ছে।
কেএইচকে