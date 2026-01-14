সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি
অধ্যাদেশ জারির কাজ চলছে, শিক্ষার্থীদের ধৈর্যশীল হওয়ার আহ্বান
প্রস্তাবিত ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির অধ্যাদেশ জারির দাবিতে ফের আন্দোলনে নেমেছেন রাজধানীর সাত কলেজের শিক্ষার্থীরা। বুধবার (১৪ জানুয়ারি) তারা ঢাকার তিনটি গুরুত্বপূর্ণ মোড় অবরোধ করেছেন। এতে ভোগান্তিতে পড়েছে নগরবাসী।
শিক্ষা মন্ত্রণালয় বলছে, সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির পরিমার্জিত অধ্যাদেশের খসড়াটি অনুমোদনের প্রক্রিয়া চলমান। এমন সময়ে ‘শিক্ষার্থীদের ধৈর্যশীল সহযোগিতা একান্ত কাম্য’ বলে উল্লেখ করেছে মন্ত্রণালয়। গুজবে বিভ্রান্ত না হয়ে সবাইকে শান্ত থাকার আহ্বান জানানো হয়েছে।
মন্ত্রণালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি অধ্যাদেশের পরিমার্জিত খসড়াটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্তসমূহ অন্তর্ভুক্ত করে মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে। প্রশাসনিক উৎকর্ষ নিশ্চিতকরণ ও শিক্ষার্থীদের যৌক্তিক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে প্রণীত অধ্যাদেশটি দ্রুততম সময়ের মধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নীতিগত সম্মতি এবং লেজিসলেটিভ বিভাগের ভেটিং শেষে উপদেষ্টা পরিষদের চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য পেশ করা হবে।
এতে আরও উল্লেখ করা হয়, ইতিমধ্যেই ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের ক্লাস শুরু করা হয়েছে, যা শিক্ষা কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা রক্ষায় একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। উচ্চশিক্ষার এ নতুন কাঠামোটি সফলভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের পেশাদারিত্ব এবং ধৈর্যশীল সহযোগিতা একান্ত কাম্য। অসম্পূর্ণ তথ্য বা গুজবে বিভ্রান্ত না হয়ে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবন যেন ব্যাহত না হয়, সে বিষয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ সংশ্লিষ্ট সকলকে সচেতন থাকার আহ্বান জানাচ্ছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।
তবে সাত কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় রূপান্তর আন্দোলনের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, আগামীকালের মধ্যে দাবি বাস্তবায়নের ব্যত্যয় হলে শিক্ষার্থীদের কর্মসূচি চলমান থাকবে।
সরকারি কলেজগুলো হলো—ঢাকা কলেজ, ইডেন মহিলা কলেজ, বেগম বদরুন্নেসা মহিলা কলেজ, শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ, কবি নজরুল কলেজ, মিরপুরের সরকারি বাঙলা কলেজ ও তিতুমীর কলেজ।
কলেজগুলো অধিভুক্তির পর থেকেই নানা সংকট তৈরি হয়। ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে সাত কলেজকে আবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আলাদা করার ঘোষণা দেওয়া হয়। কিন্তু নতুন বিশ্ববিদ্যালয় চূড়ান্ত হওয়ার আগেই অধিভুক্তি বাতিল করায় পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে পড়ে।
এরপর এসব কলেজ একীভূত করে সরকার নতুন একটি বিশ্ববিদ্যালয় করার পরিকল্পনা নেয়। কিন্তু এ নিয়ে প্রস্তাবিত অধ্যাদেশের খসড়ায় (প্রথম খসড়া) থাকা কাঠামো নিয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান নিয়ে আন্দোলনে নামেন। এমন পরিস্থিতিতে সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয় ‘ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি অধ্যাদেশ ২০২৫’ এর খসড়া পরিমার্জন করে নতুন খসড়া করেছে।
নতুন খসড়া অনুযায়ী, ‘ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি’ নামে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলেও কলেজগুলো তাদের বর্তমান স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রেখে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ‘সংযুক্ত’ হিসেবে কার্যক্রম চালাবে। এটি অনেকটা এখনকার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অধিভুক্ত কলেজগুলোর ব্যবস্থার মতোই হবে। তবে হুবহু অধিভুক্ত হবে না বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা।
