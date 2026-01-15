ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি
সন্ধ্যার মধ্যে অধ্যাদেশ না হলে ‘মার্চ টু যমুনা’র হুঁশিয়ারি
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত থেকে বেরিয়ে যাওয়া সাত কলেজ নিয়ে গঠিত ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির অধ্যাদেশের দাবিতে আন্দোলন করছেন শিক্ষার্থীরা। আজ সন্ধ্যার মধ্যে অধ্যাদেশ জারি না হলে মার্চ টু যমুনা কর্মসূচির হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তারা।
বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) দুপুর ২টায় রাজধানীর সায়েন্সল্যাবে অবরোধকালীন সাত কলেজের পক্ষে ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থী জিয়াউর রহমান এই হুঁশিয়ারি দেন।
তিনি বলেন, আমাদের তিন জায়গায় অবরোধ চলছে আজ। গতকালও আমরা অবরোধ কর্মসূচি পালন করেছি। আজ দুপুর থেকে বিকেল পর্যন্ত দেখবো। এর মধ্যে যদি অধ্যাদেশ জারি না করা হয়, তাহলে মার্চ টু যমুনা কর্মসূচি দেবো। কারণ অন্তর্বর্তী সরকার আমাদের সঙ্গে প্রতারণামূলক আচরণ করেছে।
টেকনিক্যাল ও সায়েন্সল্যাব মোড়ে সাত কলেজ শিক্ষার্থীদের অবস্থান
এর আগে দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে ঢাকা কলেজ থেকে শিক্ষার্থীরা মিছিল নিয়ে বের হন। ১২টা ৪০ মিনিটে তারা সায়েন্সল্যাব মোড়ে অবস্থান নেন। বিক্ষোভে অংশ নেন ঢাকা কলেজ, ইডেন মহিলা কলেজ, বেগম বদরুন্নেসা মহিলা কলেজ, শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ, কবি নজরুল সরকারি কলেজ, সরকারি বাঙলা কলেজ ও তিতুমীর কলেজের শিক্ষার্থীরা।
এ সময় তারা ‘উই ওয়ান্ট জাস্টিস’, ‘রাষ্ট্র তোমার সময় শেষ, জারি করো অধ্যাদেশ’ এবং ‘আমি কে তুমি কে, ডিসিইউ ডিসিইউ’- এ ধরনের স্লোগান দেন।
