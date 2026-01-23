বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যান্ড কলেজে স্পোর্টস কার্নিভাল
ঢাকা সেনানিবাসের বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, নির্ঝরে স্পোর্টস কার্নিভাল- ২০২৬ অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রতিরক্ষা ক্রয় মহাপরিদপ্তরের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মোহাম্মদ সাদাত হোসেন।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথিসহ অন্যান্য আমন্ত্রিত অতিথিরা শিক্ষার্থীদের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা উপভোগ করেন। প্রতিযোগিতা শেষে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে ‘চির উন্নত শির’ শীর্ষক একটি মনোজ্ঞ ডিসপ্লে অনুষ্ঠিত হয়। ডিসপ্লের মাধ্যমে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের চিরতারুণ্য, দ্রোহী সত্তা, সাম্যবাদী দর্শন, মানবপ্রেম ও মুক্তিকামী চেতনা উপস্থাপন করা হয়।
আরও পড়ুন
স্বেচ্ছাসেবক দলনেতা মোসাব্বির হত্যায় আরেকজন গ্রেফতার
প্রকৌশলীদের দাবি নিয়ে সুপারিশ দিতে কমিটির মেয়াদ ফের বাড়লো
প্রধান অতিথি তার সমাপনী বক্তব্যে বলেন, খেলাধুলা শিক্ষার্থীদের শারীরিক সক্ষমতার পাশাপাশি শৃঙ্খলা, দলগত চেতনা, মানসিক দৃঢ়তা ও নেতৃত্ব গড়ে তোলে, যা ভবিষ্যৎ জীবনে সাফল্যের জন্য অপরিহার্য।
তিনি অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক ও আয়োজকদের অভিনন্দন জানিয়ে স্পোর্টস কার্নিভাল- ২০২৬ এর সাফল্য কামনা করেন। প্রতিষ্ঠানটির উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখা এবং উত্তরোত্তর সমৃদ্ধির বিষয়েও তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।
অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি, অধ্যক্ষ, সামরিক ও অসামরিক কর্মকর্তা, শিক্ষক-শিক্ষিকা, অভিভাবক, আমন্ত্রিত অতিথি এবং শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।
টিটি/কেএসআর