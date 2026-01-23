  2. জাতীয়

স্বেচ্ছাসেবক দলনেতা মোসাব্বির হত্যায় আরেকজন গ্রেফতার

প্রকাশিত: ০২:৫০ পিএম, ২৩ জানুয়ারি ২০২৬
স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা আজিজুর রহমান মোসাব্বির, ফাইল ছবি

রাজধানীর তেজগাঁওয়ে স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা আজিজুর রহমান মোসাব্বিরকে গুলি করে হত্যার ঘটনায় আরেকজনকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। তার নাম রহিম।

ডিএমপির ডিবিপ্রধান শফিকুল ইসলাম বলেন, শুক্রবার (২৩ জানুয়ারি) ভোরে নরসিংদী থেকে রহিম নামে ওই শুটারকে গ্রেফতার করা হয়।

তিনি বলেন, আমাদের টিম এখনও অপারেশনে রয়েছে, অস্ত্র উদ্ধারের চেষ্টা চলছে। পরে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানানো হবে।

এর আগে ডিবি জানায়, গত ১১ জানুয়ারি শুটার জিন্নাতসহ চারজনকে গ্রেফতার করা হলেও শুটার রহিম পলাতক ছিলেন।

গত ৭ জানুয়ারি রাত সাড়ে ৮টার দিকে রাজধানীর পশ্চিম তেজতুরী পাড়ায় হোটেল সুপার স্টারের পাশের গলিতে মোসাব্বিরকে গুলি করে মোটরসাইকেলে আসা আততায়ীরা। এ সময় তার সঙ্গে থাকা আবু সুফিয়ান ব্যাপারি মাসুদও গুলিবিদ্ধ হন।

মোসাব্বির একসময় ঢাকা মহানগর উত্তর স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচিব এবং কেন্দ্রীয় সংসদের যুগ্ম-সম্পাদকও ছিলেন। আর মাসুদ তেজগাঁও থানার ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক।

স্থানীয়রা দুজনকে উদ্ধার করে বিআরবি হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে মোসাব্বিরকে মৃত ঘোষণা করেন। পরে মাসুদকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।

এ ঘটনায় মোসাব্বিরের স্ত্রী সুরাইয়া বেগম ৮ জানুয়ারি অজ্ঞাতনামাদের আসামি করে তেজগাঁও থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেন।

পুলিশ জানায়, ১০ জানুয়ারি ঢাকা, গাজীপুর, মানিকগঞ্জ, ময়মনসিংহ ও নেত্রকোণা জেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে দুই শুটারের একজন জিন্নাত, মূল সমন্বয়কারী মো. বিল্লাল, ঘটনার পর আসামিদের আত্মগোপনে সহায়তাকারী আব্দুল কাদির এবং ঘটনার আগেরদিন ঘটনাস্থল রেকি করা মো. রিয়াজকে গ্রেফতার করে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ।

