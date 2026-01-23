  2. জাতীয়

প্রকৌশলীদের দাবি নিয়ে সুপারিশ দিতে কমিটির‌ মেয়াদ ফের বাড়লো

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:৩৭ পিএম, ২৩ জানুয়ারি ২০২৬
বিভিন্ন দাবি নিয়ে রাস্তায় নামেন প্রকৌশল পেশায় বিএসসি ও ডিপ্লোমা ডিগ্রিধারীরা/ ফাইল ছবি

প্রকৌশল পেশায় বিএসসি ডিগ্রিধারী ও ডিপ্লোমাধারীদের পেশাগত দাবিগুলোর‌ যৌক্তিকতা পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক সুপারিশ দিতে গঠিত কমিটির মেয়াদ আরও এক দফা বাড়ানো হয়েছে।  

কমিটির মেয়াদ আগামী ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত বাড়িয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ। এর আগে কমিটির বাড়ানো মেয়াদ গত ১৫ জানুয়ারি শেষ হয়। 

গত ২৭ আগস্ট গঠন করা ৮ সদস্যের এ কমিটির সভাপতি বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ; সড়ক পরিবহন ও সেতু এবং রেলপথ উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান। কমিটিতে চারজন উপদেষ্টা ছাড়াও প্রকৌশলীদের সংগঠনের প্রতিনিধিরা রয়েছেন। কমিটিকে এক মাসের মধ্যে সরকারের কাছে প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছিল। এরপর মেয়াদ আরও এক দফা বাড়ানো হয়। 

তিন দফা দাবিতে আগস্টের শেষের দিকে শাহবাগ মোড় অবরোধ করে আন্দোলন করেন বুয়েটসহ বিভিন্ন প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। তারা প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন যমুনা ঘেরাওয়েরও চেষ্টা করেন। 

কমিটি প্রকৌশল পেশায় বিএসসি ডিগ্রিধারী ও ডিপ্লোমাধারীদের পেশাগত দাবিগুলোর যৌক্তিকতা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সুপারিশসহ প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে। 

