জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রির ফল প্রকাশ, পাস ৯০ শতাংশ

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রির ফল প্রকাশ, পাস ৯০ শতাংশ
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৪ সালের ডিগ্রি প্রথম বর্ষ পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়েছে। এতে পাস করেছেন ৯০ দশমিক ২৯ শতাংশ পরীক্ষার্থী।
শনিবার (২৮ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে এ ফল প্রকাশ করা হয়।
ফল প্রকাশ-সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, এ পরীক্ষায় সারা দেশের ৬৪৯টি কেন্দ্রে ১৯২১টি কলেজের নিয়মিত, অনিয়মিত ও মানোন্নয়নসহ সর্বমোট ২ লাখ ২৪ হাজার ৬৬২জন পরীক্ষার্থী অংশ নেন। গড় উত্তীর্ণের হার ৯০ দশমিক ২৯ শতাংশ।
বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিল ও সিন্ডিকেটের অনুমোদন সাপেক্ষে এ ফল প্রকাশ করা হয়েছে। প্রকাশিত ফলাফলে কোনো ধরনের অসংগতি বা ভুল পরিলক্ষিত হলে তা সংশোধন অথবা ফলাফল সম্পূর্ণ বাতিল করার ক্ষমতা বিশ্ববিদ্যালয় সংরক্ষণ করে বলেও বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়।
