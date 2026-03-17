ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন উপাচার্য নিয়োগ

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:৩৪ পিএম, ১৭ মার্চ ২০২৬
অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আবু জাফর খান

ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইআবি) উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. শামছুল আলমকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। তার স্থলে নতুন উপাচার্য পদে নিয়োগ পেয়েছেন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আবু জাফর খান।

তাকে আগামী চার বছরের জন্য নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। তিনি বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়টির উপ-উপাচার্য পদে দায়িত্ব পালন করছেন।

মঙ্গলবার (১৭ মার্চ) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব আলিফ রুদাবার সই করা পৃথক দুটি প্রজ্ঞাপনে এ অব্যাহতি ও নতুন নিয়োগ দেওয়া হয়।

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।