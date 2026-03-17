অধ্যাপক মামুন আহমেদকে ইউজিসির চেয়ারম্যান নিয়োগ দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি

অধ্যাপক মামুন আহমেদকে ইউজিসির চেয়ারম্যান নিয়োগ দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি
বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) চেয়ারম্যান পদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদকে নিয়োগ দিয়েছে সরকার।
মঙ্গলবার (১৭ মার্চ) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রজ্ঞাপন থেকে এ তথ্য জানা গেছে। এর আগে, সোমবার (১৬ মার্চ) সচিবালয়ে ব্রিফিং করে ইউজিসির চেয়ারম্যান হিসেবে তাকে নিয়োগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করার কথা জানিয়েছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলন।
মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় শাখা-১-এর অতিরিক্ত সচিব আলিফ রুদাবার সই করা প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, ইউজিসি আইন, ১৯৭৩ এর ৪(১) ধারা অনুযায়ী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদকে কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হলো।
এ নিয়োগ অধ্যাপক মামুনের যোগদানের দিন থেকে কার্যকর হবে। ইউজিসির চেয়ারম্যান হিসেবে তার নিয়োগের মেয়াদ হবে চার বছর। তিনি প্রচলিত বিধি অনুযায়ী বেতন-ভাতা ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদি পাবেন।
এর আগে সোমবার সকালে ইউজিসির চেয়ারম্যান পদ থেকে পদত্যাগ করেন অধ্যাপক ড. এস এম এ ফায়েজ। তিনি শারীরিক অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে পদত্যাগ করেন। তার পদত্যাগপত্র গ্রহণ করে তাকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। তার স্থলে নিয়োগ পেলেন অধ্যাপক মামুন।
